«نخلة جميرا» المنطقة المفضلةلـ «كبار التنفيذيين» للعيش في الإمارات

أكدت شركة «رايتر ريلوكيشنز» العالمية، المتخصصة في مجال التنقل، أن «نخلة جميرا»هي المنطقة المفضلة لكبار المسؤولين التنفيذيين القادمين للعيش في دولة الإمارات من دول العالم المختلفة.

أفضل وجهة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «رايتر ريلوكيشنز»، سيمون مايسون: «حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى كأفضل وجهة للمغتربين، حيث يحقق فيها المقيمون طموحاتهم المهنية، وفقاً لمؤشر (إنتر نيشنز) InterNations لعام 2022».

وذكر استطلاع المؤشر أن المقيمين يفضلون العمل في دولة الإمارات، إذ نصح أربعة من كل خمسة مغتربين (79%) بأن الانتقال إلى دولة الإمارات عزز من آفاق حياتهم المهنية، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى العالم في هذا الجانب.

وأضاف: «صُنّفت دولة الإمارات في المرتبة الأولى كأفضل وجهة في المنطقة والـ21 عالمياً، حسب أحدث تصنيف للكفاءات العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. كما تقدمت دولة الإمارات مرتبتين في الدراسة السنوية التي تقيّم 63 اقتصاداً، استناداً إلى قدرتها على جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها، وجاءت في المرتبة 11 عالمياً في (جودة الحياة) في التقرير نفسه».

وتابع مايسون: «يعتمد نجاح دولة الإمارات على التزامها تقديم تجارب حياة مميزة للمقيمين ومستويات معيشية عالية لا تفوق تلك الموجودة في بلدانهم الأصلية فحسب، بل تعد من بين الأفضل في العالم بشكل عام»، مؤكداً أن «دولة الإمارات تعتبر واحة تنصهر فيها الثقافات المتعددة، حيث ينتقل إليها الأشخاص من أكثر من 210 جنسيات ويتخذونها موطناً لهم».

وقال: «تمثل الإمارات دولة عالمية ومركزاً للفرص والأعمال والاستثمار، وهي الخيار الأول للأشخاص الذين يختارون الانتقال».

«نخلة جميرا»

وقال مايسون: «في حين أن الإمارات تضم العديد من المناطق البارزة، فإن سجلاتنا تشير إلى أن (نخلة جميرا) في دبي هي الموقع المفضل للأفراد الذين ينتقلون إلى دبي، إذ يوفر الموقع بيئة جميلة، وسياسات مرنة وأحياء رائعة».

ولفتت الشركة إلى أن «نخلة جميرا» تشهد إقبالاً كبيراً، إذ توفر الخدمات الجيدة والمرافق الترفيهية، كما أن أسعار المنازل تنافسية ومجهزة بأفضل المرافق، مشيرة إلى أن موقع «النخلة» وقربه من المناطق الرئيسة، بما فيها العمل والتعليم هو العنصر الأساسي في جاذبيته لتقديم الرفاهية التي يبحث عنها الأشخاص، فضلاً عن البنية التحتية المجهزة بشكل جيد، والتي تناسب المديرين التنفيذيين الذين يتطلعون إلى بدء أعمالهم التجارية الخاصة، أو تجربة المعيشة الفاخرة.

وتابع مايسون: «بصفتنا مقدم خدمة متخصص لخدمات التنقل، فقد أنجزنا 468 معاملة نقل في الأشهر من أبريل 2022 إلى نوفمبر 2022».

وقال: «على مدى 65 عاماً، ظللنا في (رايتر ريلوكيشنز) لاعباً رئيساً في قطاع التنقل العالمي، نقدم خدمات شاملة في مجال تنقل الأفراد والأصول»، لافتاً إلى أن «رايتر ريلوكيشنز» تنجز كل عام أكثر من 8000 عملية نقل، كما تقوم بإدارة عمليات تنقل الموظفين والمديرين التنفيذيين لأكثر من 3000 شركة عالمية، كونها توجد في ثماني دول من خلال شبكة شركاء في 190 دولة.

سيمون مايسون:

«الإمارات دولة عالمية ومركز للفرص والأعمال والاستثمار، وهي الخيار الأول للأشخاص الذين يختارون الانتقال».