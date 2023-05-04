«مدينة إكسبو دبي».. أول مجمع في المنطقة يسجل وفق معايير «ويل»

قالت المتحدث الرسمي لـ«مدينة إكسبو دبي»، سمية آل علي، إن «مدينة إكسبو دبي» تسهم في مساعي دولة الإمارات لقيادة الجهود العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني، بتقديم نموذج للتنمية الحضرية المستدامة، وتوفير العديد من التجارب المستدامة، وتحفيز الزوار والسكان على تعزيز ثقافة الاستدامة، لتكون أسلوب حياة وممارسة أساسية في حياتهم اليومية، مؤكدة أن المدينة هي أول مجمع في المنطقة يتم تسجيله وفق معايير «ويل» للمجمعات السكنية، التي تقيس مدى قدرة المجمعات السكنية حول العالم على توفير أسلوب حياة صحي لسكانها.

«مدينة إكسبو دبي»

وأضافت آل علي لـ«الإمارات اليوم» خلال مشاركة «مدينة إكسبو دبي» في «سوق السفر العربي 2023»، الذي يركز في دورة العام الجاري على «الوصول إلى صفرية الانبعاثات»: «صممت (مدينة إكسبو دبي) لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام، المستند على الابتكار، ولمدن المستقبل الخضراء، والممكّنة بالتكنولوجيا والمتمحورة حول الإنسان، والتي تحفز العمل في مسيرتها نحو الحياد الكربوني».

وتابعت: «تتلاقى أهداف (مدينة إكسبو دبي)، واستضافة مؤتمر (COP28) للمناخ مع أهداف (سوق السفر العربي)، لتخدم (عام الاستدامة) في دولة الإمارات، وبالتالي تصب في مصلحة المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ولتتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة».

جناح الاستدامة

ولفتت آل علي إلى دور «جناح الاستدامة» ـ تيرا، ودوره في نشر ثقافة تبني الممارسات المستدامة، إذ صمم ليلبي معايير المباني الخضراء وهو حاصل على شهادة «لييد» البلاتينية للريادة، إذ يحقق اكتفاءه الذاتي من الطاقة والمياه، وتلهم زيارته الزوار ليصبحوا دعاة للتغيير الإيجابي.

وتابعت: «أظهرت استبيانات آراء زوار جناح (تيرا) أن 95% من الزوار ألهمهم الجناح ومحتواه لاتخاذ قرارات بإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم تدعم الاستدامة».

ممارسات الاستدامة

وعن انتقال ممارسات الاستدامة من «إكسبو 2020 دبي» إلى «مدينة إكسبو دبي» قالت آل علي: «تم تضمين الاستدامة في جميع جوانب العمل في كل مجال ومرحلة في مسيرة (إكسبو 2020 دبي)، إذ حصل على العديد من الشهادات الدولية، كما يستمر هذا الالتزام الثابت، حيث يتم تنفيذ جميع البرامج والإرشادات والخطط من قبل (مدينة إكسبو دبي)، وتكييفها لتتماشى مع جميع الجهود والمبادرات الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات، بما في ذلك الخطة الحضرية الرئيسة لدبي 2040، والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات».

العيش الحضري

وأضافت آل علي: «دشنت (مدينة إكسبو دبي) مجتمعات سكنية تسهم في تشكيل مستقبل العيش الحضري ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها وزوارها، واليوم من خلال مشاركتنا في (سوق السفر العربي)، فإننا نلقي المزيد من الضوء على هذه الوجهة التي تجسد مستقبل المدن المتكاملة، والتي تواصل إبرازها للابتكار البشري وتحفيزها للخيال وتعمل على إلهام الأجيال المقبلة عبر العديد من البرامج والعروض التعليمية والثقافية والترفيهية».

معايير «ويل»

وقالت: «(مدينة إكسبو دبي) هي أول مجمع في المنطقة يتم تسجيله وفق معايير (ويل) للمجمعات السكنية، والتي تقيس مدى قدرة المجمعات السكنية حول العالم على توفير أسلوب حياة صحي لسكانها، وتتميز بتصميمها الحضري الصديق للمشاة، وتضم مسارات للدراجات بطول 10 كيلومترات، ومساراً للجري بطول خمسة كيلومترات، فضلاً عن 45 ألف متر مربع من المتنزهات والحدائق».

مدينة للمشاة

خصصت «مدينة إكسبو دبي» للمشاة بالكامل لتحسين السلامة وجودة الهواء، ويمكن للزوار الاستفادة من 68 محطة شحن للسيارات الكهربائية خارج المناطق، كما تعتبر مبادئ الاقتصاد الدائري أساسية لتطبيق الاستدامة في المدينة، بدءاً من تحديد المتطلبات للمقاولين والموردين لاستخدام المواد المعاد تدويرها في منتجاتهم والتصميم لإعادة استخدامها، إلى تحديد الحلول التكنولوجية لمعالجة النفايات.

كما وضعت المدينة صناديق قمامة ذكية للنفايات العضوية، والقابلة لإعادة التدوير.