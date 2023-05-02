أكاديمية مركز دبي المالي تتعاون مع "برايس ووترهاوس كوبرز"

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، عن تعاونها مع أكاديمية "برايس ووترهاوس كوبرز"، لتقديم برنامج دبلوم معترف به عالمياً يهدف إلى رفع مستوى مهارات متخصصي الضرائب في دولة الإمارات .

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين، ستقدم أكاديمية مركز دبي المالي العالمي "شهادة دبلوم في القانون الإماراتي لضريبة الشركات" بالتعاون مع أكاديمية "برايس ووترهاوس كوبرز"، لتصبح أول مؤسسة إلى جانب "برايس ووترهاوس كوبرز" تقدم هذه الشهادة المعتمدة.

يأتي الإعلان عن هذا البرنامج في إطار الاستعداد لتطبيق القانون الاتحادي بشأن ضريبة الشركات الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2023.

تستهدف الشهادة المتخصصين الماليين وأصحاب الأعمال ومتخصصي الضرائب داخل وخارج منظومة مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتم التعريف بالأسس الخاصة باللوائح الجديدة والمتطلبات القانونية وتطبيقاتها العملية. كما سيتم الوقوف على كيفية حساب التزامات ضرائب الشركات والامتثال لالتزامات الدفع والتسجيل وضمان الانتقال السلس إلى نظام ضريبة الشركات الجديد.

ويعزز هذا التعاون جهود أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وسعيها لتوفير برامج شهادات عالية الجودة ومعترف بها عالمياً لبناء الخبرات وتعزيز المهارات وتلبية المتطلبات المهنية المتخصصة لمجموعة واسعة من الممارسين شاملة للعديد من الخدمات المالية.

وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب إطلاق ورشة العمل الأولى في مجال ضرائب الشركات بالتعاون مع أكاديمية "برايس ووترهاوس كوبرز" في فبراير الماضي، والتي تلقت 780 تسجيلاً وحضرها 389 متخصصاً. وسجل ما يقرب من 50% من الحضور اهتمامهم بالحصول على "شهادة دبلوم في القانون الإماراتي لضريبة الشركات".

وقال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يمثل إدخال نظام ضريبة الشركات الجديد تحولاً كبيراً في مشهد الأعمال في دولة الإمارات.

لذا، يتعين على الشركات العاملة في الدولة أن تستعد وتُلم بشكل واضح بالنظام الضريبي الجديد، بما في ذلك التزاماته وإعفاءاته. وانطلاقاً من كون مركز دبي المالي العالمي أحد الكيانات التي تركز وتأخذ على عاتقها تطوير مستقبل القطاع المالي، فإننا نُشيد بالتعاون مع أكاديمية ’برايس ووترهاوس كوبرز‘ لتقديم الإرشادات العملية حول كيفية ضمان التخطيط والامتثال الضريبي الفعّال بما من شأنه تنمية وصقل مهارات مجتمع الخدمات المالية".

من جانبها، قالت أماندا لاين، الشريك في "برايس ووترهاوس كوبرز" ومدير أكاديمية "برايس ووترهاوس كوبرز": "نحن ملتزمون بدعم عملائنا في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة وتمكينهم من الانتقال السلس إلى النظام الضريبي الجديد. ويشكل دبلوم ضريبة الشركات أحدث إضافة إلى مجموعتنا من الشهادات المنطوية تحت البرامج الأكاديمية الضريبية المعترف بها عالمياً. وأنا على ثقة من أن تعاوننا مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي من شأنه توسيع نطاق البرنامج وتمكين العاملين في القطاع المالي من دعم مؤسساتهم بنجاح عبر تطبيق ضريبة الشركات، بما يتماشى مع الأطر القانونية المعمول بها في الدولة".

ويحظى البرنامج الأكاديمي "شهادة دبلوم في القانون الإماراتي لضريبة الشركات" الذي تقدمه أكاديمية "برايس ووترهاوس كوبرز" بموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات. وقد حضر البرنامج مجموعة مختارة من موظفي كل من الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية. وتم تصميم اختبار الشهادة النهائي المقدم من "رابطة فنيي الضرائب-المملكة المتحدة" لأي شخص حريص على توسيع معرفته باللائحة الجديدة.