"موانئ أبوظبي" تعلن استحواذها على سفن جديدة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) ، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توسيع أسطولها البحري وتعزيز عملياتها البحرية، من خلال شراء خمس ناقلات للبضائع السائبة وثلاث ناقلات للنفط الخام.

ويأتي هذا الاستحواذ بموجب اتفاقيات أبرمتها المجموعة مؤخراً، في إطار خططها الرامية للتوسع العالمي الاستراتيجي، إضافةً إلى تعزيز ذراع عمليات الشحن البحري التابع للمجموعة.

وتشكل ناقلات البضائع السائبة الخمس التي تم شراؤها بمبلغ 459 مليون درهم، جزءاً من اتفاقية طويلة الأمد مع شركة "سيف باور تيك"، والتي جرى توقيعها خلال شهر أبريل 2022، لنقل البضائع العامة والبضائع السائبة الجافة بين ميناء الفجيرة وبنغلاديش، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، ووجهات عالمية أخرى.

كما يشكل شراء ثلاث ناقلات نفط خام بقيمة إجمالية 496 مليون درهم، جزءاً من اتفاقية لنقل النفط الخام على المستوى الدولي، لمدة سبع سنوات، تم توقيعها خلال شهر ديسمبر 2022 مع كازمورترانسفلوت "كي إم تي إف"، شركة الخدمات البحرية واللوجستية والتابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط "كاز موناي غاز".

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي - بهذه المناسبة -:" تواصل مجموعة موانئ أبوظبي العمل لإيجاد فرص جديدة وإبرام اتفاقيات مُثمرة تُسهم في تقديم حلول شاملة وفاعلة لمتعاملينا وشركائنا في قطاع الطاقة والقطاع البحري. ويُشكل توسيع أسطولنا اليوم عبر شراء خمس ناقلات للبضائع السائبة وثلاث للنفط الخام، علامة فارقة للقطاع البحري التابع للمجموعة، كما سيُمكّننا من تعزيزأعمالنا وتزويدها بالأصول البحرية والخدمات اللوجستية المناسبة، لتلبية الطلب العالمي المتزايد ضمن الأسواق التي ننشط فيها".

وأضاف: "والأهم من ذلك، أن عمليات الاستحواذ على هذه السفن تأتي كجزء من استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع بشكل أكبر وتعزيز خدماتنا ونقل خبراتنا، بالإضافة إلى تحقيق التميز في مجال الخدمات البحرية لنقل البضائع السائبة والنفط على نطاق أوسع. ونحن نؤمن أنه من خلال مواجهة التحديات والتطلّع نحو آفاق أوسع وتحقيق إنجازات أكبر من خلال شراكاتنا الاستراتيجية، فإننا لا نلبي متطلبات متعاملينا الحاليين والمستقبليين فحسب، بل نؤكد أيضاً على التزامنا ومواصلة جهودنا لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة".

وبموجب شروط الاتفاقية الاستراتيجية المُبرمة بين "كازموناي غاز" ومجموعة موانئ أبوظبي، ستعزز الشركتان فرص التعاون في عدد من المشاريع، بما في ذلك تطوير أسطول جديد لسفن المياه الضحلة لدعم العمليات البحرية في بحر قزوين، وتطوير أسطول ناقلات النفط لدعم تصدير النفط الكازاخستاني.

وتنص الاتفاقية بين شركة" سيف باور تيك" وشركة سفين فيدرز، التابعة للقطاع البحري في مجموعة موانئ أبوظبي، على تعاون الشركتين بشكل وثيق لتسهيل التجارة العالمية وخدمات الشحن على مدى 15 عاماً.

ولا شك أن استمرار مثل هذه الاتفاقيات سيعزز المشاريع التعاونية والتطويرية لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة وسط وجنوب آسيا، لدعم التجارة الدولية وتعزيز الربط التجاري واللوجستي، الأمر الذي سيوفر أساساً راسخاً لتحقيق النمو في بعضٍ من أهم الأسواق العالمية.