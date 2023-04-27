512 مليون درهم نمواً في قيمة التداولات الإيجارية بعجمان العام الماضي

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية للعام الماضي 2022، حيث سجلت القيم الإيجارية نمواً بواقع 512 مليون درهم وبزيادة بلغت 28%، مقارنة مع عام 2020، بحسب التقرير السنوي للعام 2022 الصادر عن الدائرة.

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عبد الرحمن محمد النعيمي، أن إمارة عجمان أصبحت اليوم في مصاف المدن الجاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين، حيث تتوفر فيها مقومات العيش المثالي والهانئ، كما تعد وجهة للزوار لاحتضانها لكافة مقومات الرفاهية، مبينًا أن عجمان تمضي بقوة في دفع عجلة الاستثمار ودعم المشاريع وضمان استمرارها ونجاحها.

وتابع أن عدد القيم الإيجارية للعقد السكني للعام الماضي 2022 بلغت مليار و708 مليون فيما حققت مليار و478 مليون درهم خلال عام 2021، كما وسجلت مليار و409 مليون درهم في عام 2020، مبينًا أن قيم العقد التجاري في العام الماضي بلغت مليار و416 مليون وحققت قيم العقد الاستثماري 161 مليون درهم.

وبين أن الموقع الجغرافي المتميز للإمارة باعتبارها حلقة وصل مع الإمارات الأخرى أسهم في ارتفاع عدد العقود السكنية والتجارية والاستثمارية، موضحاً أن القيادة في عجمان تقدم كافة أنواع التحفيز والتسهيلات والدعم للسكان والمستثمرين، فالتشريعات واللوائح تمتاز بالمرونة والأخذ بأيدي رواد الأعمال، بالإضافة للتحول الذكي الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات.

وقال النعيمي إن الكفاءات المؤهلة في الدائرة تمكنت من تحسين رحلة المتعاملين من خلال إنجاز مشاريع التكامل مع الشركاء المعنيين في تقديم الخدمات وتدشين الأنظمة الإلكترونية والذكية التي أسهمت في اتمام المعاملات خلال وقت قياسي وتحقيق الأثر الايجابي في تحسين جودة حياة المتعاملين وفق الهدف الاستراتيجي للدائرة المتمثل بتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة.

من جهته بيّن عمار عبد الكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن تصديق العقود الإيجارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية شهد زيادة ملحوظة خلال العام الماضي 2022 مقارنة بعامي 2021، 2020، حيث أنجزت الكوادر 65087 معاملة عقد سكني، و27952 معاملة عقد تجاري، و232 معاملة عقد استثماري.