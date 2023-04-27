23 عاماً يحتاج الموظف ليصبح مليونيراً في الإمارات

لا يجمع كثير من الناس مبلغ مليون دولار ببساطة من خلال اعتمادهم فقط على الراتب الشهري، من دون استثمار الدخل في مشاريع تسهم بزيادة رأس المال، لكن مع هذا، لايزال الراتب الشهري هو الوسيلة التي يعتمد عليها معظم سكان الكوكب للحصول على دخل ثابت وآمن نسبيا يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة.

وبحسب دراسة أعدها شركة التجارة الإلكترونية الدولية عبر موقعها «Picodi» للإحصاءات الأميركي، فإن الفرد في الإمارات يحتاج إلى 23 عاماً و9 أشهر ليصبح مليونيراً، وذلك وفقا لمتوسط الدخل الشهري في البلاد الذي يقدر بـ 3518 دولاراً (ما يعادل 12 ألف 920 درهماً إماراتياً) لتحل بذلك في المركز الثاني خليجياً والـ7 عالمياً. وتأتي هذه الدراسة لدراسة الوقت المطلوب للعامل العادي لكسب مليون دولار.



وتنطلق العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز من قيمة دخل الفرد ما يساهم في الوقت ذاته في تطوير الاقتصاد العام للدولة. وفي إطار ذلك انبثقت مبادرة منح إجازة التفرغ للعمل الحر عن مبادرات الخمسين، وتركز على رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، ولتشجيع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، على استثمار فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واقتحام مجالات عمل رائدة، وإطلاق وإدارة مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني. هذا إلى جانب العديد من المبادرات التحفيزية الأخرى. لذا كم من الوقت تحتاج إلى أن تصبح مليونيراً؟.