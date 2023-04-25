"اقتصادية أبوظبي" ومنصة "Wio Bank" تدعمان نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو الاقتصادي في الإمارة، وWio Bank PJSC، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، اليوم، عن تعاونهما لإحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة الموارد المالية والمدفوعات والعمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوفر هذه الشراكة الكثير من وقت العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إمكانية التتبع السريع لعملية فتح الحساب وتقديم خدمات مصرفية سهلة وسريعة عبر تطبيق Wio Business.

وفي غضون أقل من 48 ساعة، ستساعد Wio في فتح حسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وعرض الشؤون المالية لهذه الشركات في الوقت الأصلي، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات تجارية واستثمارية أكثر استنارة وبصورة سريعة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل Wio مع مكتب أبوظبي للمقيمين ومنصة أبوظبي للأعمال و"تم"- خدمات حكومة أبوظبي، لتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، بما في ذلك الحلول المصرفية المبسطة والرقمية بالكامل، للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة معهم، ما يؤدي إلى تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي.

وقالت موزة الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: يأتي إبرام الشراكات مع الشركات والجهات الرائدة في القطاعات المختلفة ضمن جهودنا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التي توفرها منظومة الأعمال الحيوية والمرنة في أبوظبي بهدف التوسع والمساهمة بشكل إيجابي في التنمية المستدامة؛ ويعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاد أبوظبي، حيث يسهم بنسبة 36 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ويوظف 46 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص بالإمارة. ونعتقد بأن تقديم خدمات مالية ومصرفية مريحة ومتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بفعالية في تحسين منظومة ريادة الأعمال.

من جهته، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC: يسعدنا أن ندخل في شراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي والجهات الأخرى ذات الصلة بهدف المساعدة في بناء منظومة متطورة ومزدهرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتشمل أولوياتنا في Wio إعادة تصور الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الخدمات التي تحتاجها هذه الشركات بكل سهولة؛ ويعد هذا التعاون نموذجاً للاستفادة من تقنيات Wio المتقدمة للوصول إلى المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلولنا المصرفية السهلة والداعمة والفعّالة لها بهدف دعم نموها وأن نكون جزءاً من رحلتها من خلال الحلول المبتكرة.

وأُطلقت منصة Wio Bank لإعادة صياغة قطاع الخدمات المصرفية وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتركز المنصة على ثلاثة قطاعات رئيسية هي التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة.