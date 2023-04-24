«كهرباء دبي» من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «(كهرباء ومياه دبي) تعتبر من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في دولة الإمارات التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة. ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3388 مواطناً ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 1889 موظفاً وموظفة يعملون في تخصصات فنية. ويشمل هذا العدد 587 مهندسة مواطنة، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة في الدولة».

وأضاف: «تضم الكوادر البشرية في الهيئة 3464 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بنسبة 30.9% من الموظفين. ويصل عدد الشباب المواطن من الجنسين في الهيئة إلى 2149 شاباً وشابة، بنسبة 19.2% من إجمالي عدد موظفي الهيئة».

وأكد الطاير أن «القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تؤمن إيماناً عميقاً بمحورية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وبنجاح شباب الإمارات في قيادة ملفات عالمية وإدارة مؤسسات دولية، فشبابنا أوصلونا للفضاء، ورفعوا راية الإمارات عالية خفاقة في جميع المحافل الدولية، كما يثبتون يومياً أن طموحهم الذي يطاول عنان السماء، وعلمهم ومثابرتهم وشغفهم يجعلهم أهلاً للثقة، وعلى قدر المسؤولية والآمال المعقودة عليهم، بوصفهم ثروتنا الحقيقة وركيزة تقدمنا ورفعتنا. وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باتت دولة الإمارات في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً، وتوفر لهم الفرص والأدوات

كافة للمشاركة البنّاءة في صنع مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا المقبلة، ما جعلها أنموذجاً في تمكين الشباب وتعزيز دورهم محلياً وإقليمياً، وتعميق مشاركتهم في استنباط حلول مبتكرة من شأنها تسريع تحول الطاقة وتحقيق الأهداف المناخية».

وأكد أن «هيئة كهرباء ومياه دبي تتبنى استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وتمكينهم وإشراكهم في عملية البناء والتطوير واستشراف وصناعة المستقبل. ونؤمن في الهيئة بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والمقبلة، ونحرص على أن يكونوا شركاء فاعلين في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم».

وتابع الطاير: «يؤدي مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً مهماً في مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشارك شباب الهيئة في البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التبنّي الفعال للحلول الاقتصادية الخضراء التي من شأنها تحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئية المشتركة، وعلى رأسها الوصول إلى الحياد المناخي».

وقال: «تعكس أولى فعاليات (الطريق إلى COP28) التي نظمتها رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ويقودها الشباب، مدى ثقة الدولة بأبناء الإمارات، وإيمانها بكفاءتهم وبطاقاتهم، وترسيخ مشاركتهم في الفعاليات العالمية، ومنها الدورة 28 لمؤتمر الأطراف (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة (إكسبو دبي) في نوفمبر المقبل».

تزويد جيل الشباب بمهارات ريادة الأعمال

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحمل في دولة الإمارات وإمارة دبي على عاتقنا مسؤولية تأهيل جيل الشباب وتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال التي ستمكنهم من تحقيق آمالهم وطموحاتهم في إطار التنمية الخضراء، لدعم أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومستهدفات اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015. وإذ تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقدرات والإمكانات لتطوير الحلول الجوهرية التي من شأنها مساعدة العديد من الدول على الحدّ من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها دون عرقلة مسيرة النمو، فإننا نعوّل على (COP28) ليكون محطة مهمة لترسيخ مشاركة المنطقة في دعم العمل المناخي عالمياً، وبناء الشراكات والتعاون وتضافر جهود جميع الأطراف، لاسيما جيل الشباب، لتسريع عجلة بناء مستقبلٍ أفضل لنا وللأجيال المقبلة».