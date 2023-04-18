«طاقة» تطرح شريحتي سندات بـ 1.5 مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أنها أصدرت بنجاح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أميركي ضمن شريحتين، واحدة بأجل خمس سنوات، والأخرى بأجل 10 سنوات.

«خضراء» و«عادية»

وأفادت «طاقة» في بيان بأن قيمة سندات الـ 10 سنوات بلغت (1) مليار دولار أميركي تستحق بتاريخ 24 أبريل 2033 بمعدل فائدة قدره 4.696% سنوياً.

وأوضحت أن هذه السندات تعد أول سندات خضراء تصدرها «طاقة»، في وقت سيجري فيه توظيف العائدات الصافية من هذا الإصدار لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشروعات خضراء، وفقاً لما ينص عليه إطار عمل التمويل الأخضر في الشركة.

أما سندات الخمس سنوات فبلغت قيمتها 500 مليون دولار أميركي تستحق بتاريخ 24 يناير 2029، وهي سندات عادية بمعدل فائدة قدره 4.375% سنوياً، في ما سيجري توظيف العائدات الصافية من هذا الإصدار للأغراض العامة في الشركة.

إقبال قوي

وبحسب «طاقة»، فقد قاربت القيمة الإجمالية للسجلّ النهائي لطلبات الاكتتاب على السندات 15 مليار دولار أميركي، أي أن الإصدار شهد اكتتاباً مضاعفاً بمعدل 10 مرّات في ظلّ إقبال قويّ من المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين.

ومن المتوقّع أن تحصل هذه السندات على تصنيف إئتماني بدرجة «Aa3» من قِبل وكالة «موديز»، ودرجة «AA-» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، بما يتطابق مع التصنيفات الائتمانية لمجموعة «طاقة».

ترتيب الإصدار

وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكون من مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، والذي ضم كلاً من: «بي إن بي باريبا»، «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، «بنك أبوظبي الأول»، «إتش إس بي سي»، «آي سي بي سي»، «آي إم آي-إنتيسا سان باولو»، «سكوتيابنك»، «إس إم بي سي نكو»، و«ستاندرد تشارترد».

وكانت «طاقة» أعلنت أخيراً عن إطار عمل التمويل الأخضر، حيث تلقت الدعم من كلٍّ من «سيتي بنك»، و«ستاندرد تشارترد»، و«إم يو إف جي»، و«إتش إس بي سي»، بصفتها المصارف المشاركة في وضع هيكلية الاستدامة، إضافة إلى «بنك أبوظبي الأول» بصفته مستشار إطار عمل تمويل الاستدامة.

تمويل تنافسي

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، جاسم حسين ثابت: «نجحت (طاقة) مرّة أخرى في الحصول على تمويل تنافسي من خلال هذه السندات التي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين في العديد من أسواق رأس المال».

وأضاف: «مكنتنا استراتيجة (طاقة) الواضحة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأجندة إزالة الكربون، من إصدار أول سنداتنا الخضراء عقب إعلاننا عن إطار عمل التمويل الأخضر الجديد، ما أتاح لنا تلبية الطلب المتزايد للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار في مشاريع خضراء قابلة للتنفيذ».

وتابع ثابت: «تجسد (طاقة) في عام الاستدامة، قدرة شركات المرافق على وضع أهداف طموحة للنمو مع الالتزام بأولوية تحقيق عوائد قوية، في الوقت الذي تمضي فيه نحو مستقبل الحياد المناخي».

ثقة المستثمرين

من جهته، قال الرئيس المالي للمجموعة في (طاقة)، ستيفن ريدلينغتون: «إن النجاح بإصدار شريحتي السندات التي شهدت إقبالاً مضاعفاً، يعزز ثقة المستثمرين بهيكل رأس المال في(طاقة)».

وأضاف: «نجحت الشركة مرة أخرى بالحصول على معدلات تمويل تنافسية جداً ومطابقة إلى حدٍ كبير لتكلفة الفوائد الحالية لدى الشركة. ونحن سعداء بتحقيق هذه النتائج، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار التوجه التصاعدي لمعدلات الفائدة منذ العام الماضي».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، أكملنا بنجاح إصدار أول سنداتنا الخضراء. وجاء ذلك عقب إطلاقنا إطار عمل التمويل الأخضر، الذي حصل على تصنيف جودة الاستدامة (SQS2) أي درجة (جيد جداً) في مجال الاستدامة من قبل وكالة (موديز)، في الوقت الذي نواصل فيه التزامنا بالمحافظة على تصنيفاتنا الإئتمانية بدرجة (استثمار)، بما يضمن قدرتنا على تمويل النمو المستقبلي بمعدلات تنافسية».

