«جي 42» و«مبادلة» تطلقان «M42» لتقديم خدمات طبية متكاملة

أعلنت «جي 42»، المجموعة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وشركة مبادلة للاستثمار، عن تدشين شركة «M42»، كأول شركة من نوعها في مجال خدمات الرعاية الطبية المتكاملة، وذلك من خلال شراكة بين «جي42 للرعاية الصحية» و«مبادلة للرعاية الصحية».

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن الشركة الجديدة، ستعمل على تقديم رعاية دقيقة للمرضى وفق أعلى المستويات، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وقدرات تحليل البيانات المتوافرة لدى «جي 42 للرعاية الصحية»، وخدمات الرعاية الصحية الشاملة عالمية المستوى لدى «مبادلة للرعاية الصحية».

ومن المنتظر أن تحدث الشركة الجديدة نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية من خلال استخدام أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية من أجل تحسين النتائج الإكلينيكية التي يحصل عليها المرضى.

وستركز شركة «M42»، برئاسة حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، على الاستفادة من فرص التوسع وتأسيس شراكات مع المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال صناعة الأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وقال النويس: «نأمل أن تتمكن من إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث ستعمل هذه الشركة الجديدة على توظيف الابتكار من أجل تقديم رعاية متخصصة ودقيقة للمرضى تسهم في الارتقاء بمستوى حياتهم».

وأضاف: «نحن واثقون من أن الشركة الجديدة ستتمكن من تزويد خبراء الرعاية الصحية بأحدث منتجات التكنولوجيا التي تتيح لهم تقديم رعاية مثالية للمرضى».

وأشار النويس إلى أنه «من جانب آخر، ستوفر (M42) منصة نستطيع عبرها التوسع عالمياً والتعاون مع شركاء عالميين لإيجاد حلول لأصعب التحديات الصحية».

يشار إلى أن «M42»، ستمتلك العديد من مرافق الرعاية الصحية التابعة لمبادلة للرعاية الصحية و«جي42 للرعاية الصحية»، والتي تضم كلاً من «أمانة للرعاية الصحية»، و«مختبرات بايوجينكس»، ومستشفى دانة الإمارات، ومستشفى «هيلث بوينت»، وشبكة المراكز المتخصصة التابعة لمستشفى «هيلث بلس»، ومستشفى «مورفيلدز» للعيون في أبوظبي، ومركز «إمبريال كوليدج لندن للسكري»، ومؤسسة «آي آر أو اس» المتخصصة في إجراء أبحاث الرعاية الصحية، ومختبرات «بايوجينكس»، والتي تعد مركزاً للتميز في مجال «الأوميكس» في دولة الإمارات، وغيرها من المرافق.

