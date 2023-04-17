«ديوا» تنال جائزة «مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023»

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) «جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023» عن مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، وذلك ضمن «جوائز مستقبل الهيدروجين 2023» التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي.

كما تم تكريم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، بجائزة «الشخصية القيادية على مستوى العالم في مجال تحول الطاقة لعام 2023».

وقال الطاير: «يمثل الهيدروجين الأخضر إحدى ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني لدعم الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، و(مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030) التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدام، و(النظام الوطني للمركبات الهيدروجينية) الذي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات، وفتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية».