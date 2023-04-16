«جمارك دبي»: 7 ملايين معاملة جمركية في 3 أشهر

أكد المدير العام لدائرة جمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، أن قطاع التجارة الخارجية يسير وفق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

وأفاد مصبح بأن المعاملات الجمركية ارتفعت لتسجل سبعة ملايين معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أن خدمات ومشروعات «جمارك دبي» الذكية تدعم رحلة دبي لتكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم، بقدرتها على أتمتة الإجراءات الجمركية، وتعزيز الأعمال وزيادة العائد على العمليات التجارية، ما يحفز استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات في القطاع التجاري.

وتابع: «تحرص (جمارك دبي) على التواصل والاتصال المستمر مع المتعاملين، وشهد اجتماع المجلس الاستشاري الأول في العام الجاري بحضور مجموعات العمل والتجارة، عروضاً ومداخلات لأجندة دبي الاقتصادية وأهدافها الطموحة في التجارة، والتي ترتكز على الشبكة الواسعة لدبي تجارياً، وموقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، كما تم عقد ملتقى رمضانياً للمتعاملين تبادلنا خلاله الآراء والأحاديث نحو تعظيم دور القطاع التجاري كأحد أهم الروافد الاقتصادية لدبي».

قطع مقلدة

وعززت «جمارك دبي» جهودها لمكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في الربع الأول من العام 2023 نحو 112 حالة شملت 9.6 ملايين قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 28.85 مليون درهم، كما واصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة، إذ تم تنظيم 24 عملية لإعادة التدوير شملت 43.78 ألف قطعة من البضائع المقلدة. وأنجزت الدائرة ثلاث مبادرات توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة شارك فيها 91 مشاركاً، إضافة إلى ثلاث ورش عمل تم تنظيمها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، كما تم تقييد 91 علامة تجارية و86 وكالة تجارية.

وكشفت «جمارك دبي» أن إجمالي عدد محاضر الضبط للربع الأول من العام الجاري بلغ 502 محضر ضبط، لافتة إلى أن هذه الضبطيات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني باعتبارها خط الحماية الأول للمجتمع. ولفتت إلى دورها في تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الجمركي، إذ كرمت 25 موظفاً مبتكراً من أصحاب الهمم نظير جهودهم في طرح الأفكار والحلول من خلال أنظمة وقنوات الأبداع والابتكار.

ومن خلال استراتيجيتها السنوية التي تدعم إطلاق مبادرات تنموية مستدامة، نجحت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري في الوصول إلى نحو 17,5 ألف مستفيد من خلال تنفيذ 67 مبادرة مجتمعية وتطوعية. كما نفذت «جمارك دبي» مُمثلة في مركز التدريب الجمركي 740دورة تدريبية حضورية و إلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري.

