«أدنوك للإمداد» تضيف 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة إلى أسطولها

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لمجموعة «أدنوك»، أمس، إضافة خمس ناقلات غاز عملاقة جديدة لأسطولها للشحن.

وأفادت «أدنوك» في بيان بأنه تم بناء الناقلات الجديدة في حوض «جيانغ نان» لبناء السفن في شنغهاي، حيث ستمتلكها وتديرها شركة «إيه دبليو للملاحة» (AW Shipping) المشروع المشترك بين «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية.

وستوفر ناقلات الغاز العملاقة الجديدة، لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مرونة أكبر لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز.

وتبلغ سعة كل ناقلة من الناقلات الخمس (العين، زاخر، ربدان، السلام، بينونة) 86 ألف متر مكعب، وتعمل جميعها بمحرك ثنائي الوقود يستخدم غاز البترول المسال، ما يجعلها أقل السفن من حيث الانبعاثات في فئة ناقلات الغاز العملاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» رئيس مجلس إدارة شركة «إيه دبليو للملاحة»، القبطان عبدالكريم المصعبي، إن «إضافة هذه الناقلات الجديدة منخفضة الانبعاثات إلى أسطول (أدنوك للإمداد والخدمات) المتنامي، يمثل إنجازاً مهماً يسهم في تعزيز قدرات الشركة على الاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الطاقة».