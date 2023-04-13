«أدنوك للحفر» تحصل على عقد بـ 1.51 مليار درهم

أعلنت «شركة أدنوك للحفر»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حصولها على عقد مُدته خمس سنوات من «شركة أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار أميركي)، والذي سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023.



خدمات متكاملة

وستوفر «أدنوك للحفر» خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»، في وقت ستسهم فيه الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم خطط «أدنوك» لتسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية بشكل مسؤول للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.



السعة الإنتاجية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك للحفر»، عبدالرحمن عبدالله الصيعري: «نحن سعداء بحصول الشركة على هذا العقد المهم الذي سيسهم في التطوير الفعال لحقل (زاكوم العلوي) وتمكين (أدنوك) من تسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية من إمدادات الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب العالمي المتنامي».

وتابع: «يؤكد هذا العقد التزام الشركة بتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل في توسعة نطاق أعمالها في مجال خدمات حقول النفط في إطار جهودها المستمرة لمضاعفة إيرادات خدمات حقول النفط بحلول عام 2025».

وأكد أن العقد سيضيف نحو نسبة 20% إلى إيرادات الشركة السنوية مقارنة بعام 2022، لافتاً إلى أن الشركة تُقدم خدمات شاملة في مجال إكمال وتهيئة الآبار تعد رائدة على مستوى قطاع أعمال الحفر، وتسهم في الارتقاء بأداء العمليات التشغيلية ورفع الكفاءة، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل وقت تسليم الآبار للمتعاملين.

منصات وإيرادات

وباعتبارها شركة رائدة في المنطقة، تلتزم «أدنوك للحفر» بتوسعة نطاق خدماتها الشاملة في قطاع خدمات حقول النفط، لتمكينها من تقديم خدمات شاملة في مجال خدمات الحفر من البداية إلى النهاية، وخدمات إكمال وتهيئة الآبار لما فيها من مصلحة للمتعاملين.

وقد بلغ عدد منصات خدمات الحفر المتكاملة العاملة خلال 2022 التي تمتلكها الشركة 40 منصة، في ما بلغت إيرادات خدمات حقول النفط قيمة 1.48 مليار درهم (405 ملايين دولار)، بزيادة نسبتها 23% عن العام الماضي.

يشار إلى أن الشركة تتوقع بحسب توجيهاتها الاستشرافية لعام 2023 أن تحقق خدمات حقول النفط إيرادات تراوح بين 1.83 و2 مليار درهم (500 و550 مليون دولار).



عقود سابقة

وشملت عقود خدمات الحفر المتكاملة السابقة التي حصلت الشركة عليها في عام 2022، عقداً لتقديم خدمات حفر متكاملة بقيمة 4.77 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) لمشروع «غشا» العملاق، وعقداً لخدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل الحفر والخدمات المتعلقة بها بقيمة 5.87 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وعقداً لخدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر والتثقيب بقيمة 2.85 مليار درهم (777 مليون دولار).

