«طيران الإمارات» إلى تورنتو يومياً اعتباراً من 20 أبريل

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، تعزيز خدماتها بإضافة رحلتين أسبوعياً بين دبي وتورنتو الكندية، موضحة أنه اعتباراً من 20 أبريل الجاري، ستشغل الناقلة رحلات يومية على هذا الخط المزدحم لخدمة الطلب الكبير من المسافرين.

وأفادت الشركة في بيان، بأنها تشغل طائرتها «A380» ذات الطابقين على خط دبي - تورنتو، ما يتيح سفر 491 راكباً في الدرجات السياحية والأعمال والأولى على كل رحلة في كل اتجاه.

وبيّنت أن الرحلات اليومية بين دبي وتورنتو توفر أكثر من 6800 مقعد أسبوعياً، وترفع السعة بنسبة 40% بين المدينتين.

وأشاد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، بهذا التطور باعتباره خطوة في غاية الأهمية للناقلة.

وقال كاظم في بيان: «نرحب بتوسيع اتفاقية الخدمات الجوية بين دولة الإمارات وكندا، والتي ستعزز قطاعي الطيران والسياحة في كلا البلدين».

وأضاف: «نحن نخدم عملاءنا بين دبي وتورنتو منذ عام 2007، وعلى الرغم من أننا نشغّل طائرة (A380) العملاقة على هذا الخط منذ عام 2009، إلا أن الطلب الناشئ عن المسافرين بغرض السياحة والأعمال ومجتمعات الهجرة والطلبة يفوق باستمرار السعة المخصصة».

وتابع كاظم: «لاشك في أن هذه الاتفاقية المعززة تشكل نقطة تحول في استراتيجيتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل، من خلال تقديم مزيد من الخيارات والمرونة، وتلبية الطلب عبر شبكتنا المتنامية».

وأكد أن العلاقات التجارية بين كندا والإمارات واصلت النمو بشكل كبير على مر السنين، مشيراً إلى أن توسيع الخدمات الجوية سيساعد على تعزيز الأعمال والتجارة، كما أن هذا التوسع يُعدّ تأكيداً على الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في تواصل كندا مع العالم.