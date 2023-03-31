الشركة الأم لموقعي «دوبيزل» و«بيوت» تدرس الإدراج في أسواق الإمارات

تدرس مجموعة «أميرجينج ماركتس بروبورتي جروب» (إي.إم.بي.جي) التي تدير موقعي «دوبيزل» و«بيوت»، طرحاً عاماً أولياً، كما نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة.

وأشارت المصاردر إلى أن المجموعة التي تدعمها شركة الاستثمار في التكنولوجيا «بروسيس إن في»، تسعى إلى تعين «روتشيلد وشركاه» للإدراج المحتمل في دبي أو أبوظبي.

وأضافت أن تفاصيل الطرح مثل الحجم والتوقيت لا تزال في مراحلها الأولية وقد تتغير، كما أن الباب قد يكون مفتوحاً أمام البنوك الأخرى لتقديم عرض للمشاركة في إدارة الطرح، بحسب الأشخاص.

ولم يكن ممثلو “إميرجينغ ماركيتس بروبيرتي غروب” المعروفة بـ”إى إم بي جي” متاحين على الفور للتعليق، ورفضت شركة “روتشيلد” التعليق.

وسيختبر الاكتتاب العام لمجموعة «أميرجينج ماركتس بروبورتي جروب» شهية المستثمرين للشركات الناشئة في الإمارات حيث هيمنت الشركات على القوائم في القطاعات ذات العائد المرتفع من الأرباح.