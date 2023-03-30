رحلات يومية للمسافرين من مطار دبي الدولي (DXB) إلى كولومبو

أضاف مطار دبي الدولي (DXB) المزيد من خيارات السفر بين دبي والعاصمة السريلانكية كولومبو، بعد أن زادت "فيتس للطيران" وتيرة رحلاتها من أربع رحلات في الأسبوع إلى رحلة واحدة يومياً.

وأطلقت "فيتس للطيران" الخدمة اليومية، التي يتم تشغيلها على متن طائرة إيرباص 320، في 26 مارس الماضي، وذلك تزامناً مع بداية السنة السنهالية والتاميلية الجديدة في أبريل، وهي الفترة التي عادة ما تشهد زيادة في الطلب على هذه الوجهة. وتُعد سريلانكا من الأسواق الإقليمية الرئيسية في جنوب آسيا بالنسبة لمطار دبي الدولي (DXB)، حيث تجاوزت عدد الزيارات السنوية بين دبي وكولومبو 900 ألف في عام 2022.