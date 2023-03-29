"&e" تعلن عن خطتها المبتكرة للالتزام بالحياد المناخي

أعلنت مجموعة &e عن تعاون استراتيجي مع "إنتل" (Intel) لتوفير التقنيات التي تلبي الطلبات المتنامية للبنية التحتية المستدامة لمراكز البيانات. وتسهم الحوسبة الطرفية في معالجة البيانات التي يولدها المستخدمون، وتعد تقنية أساسية تتيح الاستفادة من التقنيات الأخرى مثل الحوسبة الطرفية للذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس 5G، والفيديو، والألعاب الالكترونية، والواقع الافتراضي والميتافيرس.

ويركز هذا التعاون الاستراتيجي بين مجموعة &e وIntel على تفعيل مراكز البيانات المتطورة مع خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوى من الصفر.

وتتطلب تحديات التغير المناخي تدخلاً فورياً من خلال تطوير الأنظمة، والابتكار التكنولوجي، والتعاون على مستوى الصناعة.

ويتضمن التعاون تبني أحدث التقنيات من Intel من الجيل الرابع من معالجات Intel Xeon القابلة للتطوير، التي تحسن كثيراً من كفاءة الطاقة مقارنة بالجيل السابق من المعالجات، بالإضافة إلى تطبيق بعض وظائفها المبتكرة لتوفير الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مستوى الحماية، وتسريع شبكة الجيل الخامس 5G، حيث يتم دمج هذه الحلول عبر منظومة برمجية ذات تصميم متطور وحزم البرمجة التي تزود الخدمة النهائية.

وقال صبري علي البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في &e إنترناشونال: نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامةً من خلال التزامنا بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوى من الصفر، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة فإننا نتخذ نهجاً متسارعاً نحو تعزيز التحول الرقمي والابتكار، مشيرا إلى أن الاستدامة تعد أحد أهم أولوياتنا في &e؛ وأكد السعي من خلال هذا التعاون مع Intel إلى تصميم مبتكر لمراكز البيانات الخضراء الجديدة، ولنصبح جزءاً لا يتجزأ لتشكيل مستقبل أكثر استدامة لمجموعة &e.

وقالت جيني بانهورست، نائب الرئيس والمدير العام، قسم الشبكات والبرمجة المتطورة في Intel: يمثل هذا التعاون مع &e الجهود المبذولة لابتكار مخطط فريد من نوعه للبنية التحتية الموزعة لمراكز البيانات المتطورة سعياً إلى خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوى من الصفر إلى جانب العمل على تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة، كما يعد هذا التعاون خطوة هامة نحو تحقيق تلك الأهداف، وسيساعد في دفع الحوسبة الطرفية لتحقيق متطلبات الحياد المناخي.