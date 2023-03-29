«طيران الإمارات» تشغّل «العملاقة» إلى 8 وجهات جديدة

تعتزم «طيران الإمارات» تشغيل طائراتها العملاقة من طرز «إيرباص A380» ذات الطابقين، إلى المزيد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية في قارات العالم الست، وفقاً لجدول رحلاتها الصيفي، اعتباراً من بداية أبريل 2023 وحتى أغسطس المقبل.

ووفقاً لبيانات جديدة صادرة عن الشركة، فإنه من المقرر أن يتم تشغيل هذه الطائرة العملاقة إلى ثماني وجهات إضافية، بما فيها: الدار البيضاء، بالي، بكين، شنغهاي، نيس، برمنغهام، كوالالمبور، وتايبيه.

41 وجهة

وتشغّل «طيران الإمارات» حالياً طائراتها «A380» إلى 41 وجهة حول العالم، وفقاً لأحدث البيانات حتى يوم أمس. وبحلول الصيف، ستتوسع شبكة هذه الطائرة الشهيرة، لتخدم مزيداً من الوجهات، ما يعني استعادة نحو 90% من شبكتها إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا».

وشغّلت «طيران الإمارات» أخيراً، «العملاقة» إلى مطار كرايستشيرش، مستأنفة رحلاتها اليومية من دبي إلى تلك المدينة النيوزيلندية عبر سيدني بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات. كما أعلنت «طيران الإمارات» عن استئناف رحلات أكبر طائرة في العالم بين دبي وغلاسكو، بعد توقفها نحو ثلاث سنوات منذ سبتمبر 2019. وتعد «طيران الإمارات» أكبر مشغّل لطائرات «إيرباص A380»، مع أكثر من 80 طائرة في الخدمة حالياً، فيما يضم أسطولها من هذه الطائرات نحو 116 طائرة.

تجديد الطائرات

يشار إلى أنه أقلعت في بداية يناير 2023 أولى طائرات «طيران الإمارات - A380» التي تم تجديدها بالكامل من مطار دبي الدولي، وذلك في إطار برنامج التحديث الذي تبلغ كلفته ملياري دولار، لتحديث 120 طائرة ضمن أسطول الناقلة، حيث سيتم تحديث مقصوراتها الداخلية بالكامل.

وتتميز طائرة «A380» التي تم تجديدها بالكامل، بأحدث منتجات «طيران الإمارات» والديكورات الداخلية في جميع المقصورات، بما في ذلك 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة في الدور الرئيس، وألوان جديدة زاهية في السجاد وألواح الجدران.

وفي الدور العلوي، تكتسي مقاعد الدرجتين «الأولى» و«الأعمال» بجلد كريمي، إضافة إلى تشطيبات خشبية ذات ألوان فاتحة.

كما يظهر رسم لشجرة الغاف بشكل بارز في مختلف التصاميم الداخلية، بما في ذلك الأشكال المرسومة باليد داخل حمام «شاور سبا» في الدرجة الأولى.