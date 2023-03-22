"ذا فيرست جروب" تنجز العمل في "سْيِلْ" في الربع الأول 2024 ليكون أطول فندق في العالم

أعلنت "ذا فيرست جروب" أن أعمال البناء في فندق "سْيِلْ تسير كما هو مخطط لها تمهيداً لاستكماله نهائياً في الربع الأول من العام 2024. وتشكل هذه "الأعجوبة الهندسية" المؤلفة من 82 طابقاً والتي تعتبر أطول مبنى فندقي من نوعه في العالم، حجر الزاوية في مجموعة فنادق "ذا فيرست جروب" العالمية المستوى السريعة النمو والتي أضفت معايير جديدة على هذا القطاع السياحي المهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد مشروع "سْيِلْ" من الناحية التصميمية أكبر وأكثر مشاريع"ذا فيرست جروب" التطويرية تعقيداً على الإطلاق لغاية الآن. ويجسّد هذا المبنى نفسه، قوة "التصميم المتكامل" الذي يعتبر عملية جوهرية متعددة المراحل ومتزامنة لبناء الهياكل الإنشائية المعقّدة. وقد اكتمل العمل في البناء العلوي بما نسبته 99%، في حين تم إنجاز ما يصل إلى 80% من أعمال المرحلة الأولى والثانية من الإمدادات الميكانيكية والكهربائية والسباكة في الطابق السفلي وطوابق القاعات (بوديوم)، بالإضافة إلى طوابق المبنى الأخرى.

ويُشار في هذا الصدد، إلى أن تركيب الواجهات الأمامية للمبنى قد اكتملت لغاية الطابق 72، في حين يجري العمل على تثبيت الواجهات الزجاجية والتي بلغت الطابق 70. وتم الانتهاء من تركيب نظام التوصيلات بنسبة 53%، في حين تم تثبيت الدعامات الفولاذية في الردهة الرئيسية. ووصلت نسبة أعمال التبليط إلى 66% إلى جانب اكتمال قواطع الجدران والجص بما نسبته 97%.

وقال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا فيرست جروب" في هذه المناسبة: "نحن متحمّسون للغاية إلى إضافة سْيِلْ ليكون معلماً جديداً يُضفى إلى أفق دبي المتميّزة، وليشكل في الوقت نفسه مشروعاً رائداً يعيد تعريف مفهوم الضيافة الراقية وإبراز أفضل ما تقدمه هذه المدينة. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، غير أننا نحرز تقدماً كبيراً ونسير بخطى ثابتة لافتتاح الفندق رسمياً في العام 2024. ومن هذا المنطلق، فإن سيَل سوف يمنح الضيوف تجربة لا مثيل لها نظراً لما يكتنزه من تصاميم فريدة من نوعها، بالإضافة إلى توفيره وسائل الراحة الفاخرة والإطلالات الخلاّبة. إن سيَل ليس مجرّد مبنى، بل هو رمز لطموح دبي وابتكاراتها وإبداعاتها وتميّزها.

وضعت تصاميم "سْيِلْ" بالتعاون مع الشريك المعماري "NORR" التي تربطها علاقة طويلة الأمد بـ"ذا فيرست جروب"، وهو ما يجعل هذا الفندق يشتمل على مجموعة واسعة من الميزات المبتكرة، بما في ذلك "سكاي تراس" المذهل الذي يتخذ من الطابق 81 على السطح موقعاً له وحوضاً للسباحة لامتناهي الأطراف في الطابق ال76. بالإضافة إلى مشرب ومنصة مشاهدة، الأمر الذي يوفّر إطلالات بانورامية على أفق دبي ونخلة جميرا والخليج العربي. ومن بين الميزات البارزة الأخرى التي يتحلّى بها هذا الفندق، هنالك الردهة الداخلية البالغ ارتفاعها 300 متر والتي تزخر بالشرفات ذات المناظر الرائعة المتراصفة عمودياً والمزوّدة بتهوية طبيعية والتي ستوفر للركاب مساحة مشتركة وتفاعلية.

في نهاية المطاف، فإن هذا التصميم المدهش يعكس مكانة "سْيِلْ" البارزة باعتباره أطول مبنى فندقي على مستوى العالم. وقد حاز هذا التصميم على الثناء على نطاق عالمي، حيث فاز الفندق بالعديد من "جوائز العقارات الدولية" للعام 2019 عن فئات "أفضل تصميم معماري عالمي للفنادق" و"أفضل تصميم معماري للفنادق العربية"، بالإضافة إلى "أفضل تصميم معماري شاهق الارتفاع". كما حصد "سيَل" الجائزة الأولى في أربع فئات رئيسية في إطار "جوائز العقارات الأفريقية والعربية" للعام 2019-2020 التي استضافتها دبي وهي: "الهندسة المعمارية للفنادق"، و"بناء وتصميم فندق جديد" و"أفضل عقار تجاري دولي شاهق الارتفاع" و"أفضل عمارة سكنية شاهقة الارتفاع".