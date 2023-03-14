اتصالات من e& تطلق خدمة Smart Living للتحكم بأجهزة المنزل بالتعاون مع "أمازون أليكسا"

أعلنت اتصالات من e& اليوم عن إطلاقها لخدمة Smart Living للتحكم بأجهزة المنزل، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في توفير حلولاً متكاملة للتحكم بأحدث الأجهزة الذكية المنزلية من علامات تجارية رائدة، بالتعاون مع شركة أمازون العالمية، عبر خدماتها الذكية (أليكسا-Alexa).

وتوفر خدمة Smart Living للتحكم بأجهزة المنزل التي تقدمها اتصالات من e&، للعملاء في دولة الإمارات، العديد من الخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من الخدمات المتوفرة في المنطقة، ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة والاستمتاع بمزايا المساعد الصوتي (أليكسا – Alexa) المضافة مجانًا إلى خدمات جهاز الاستقبال التلفزيوني من eLife، وكذلك عبر تطبيق Smart Living للوصول والتحكم في جميع الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة عبر خدمات "Alexa" في المنزل في كل الأوقات.

يتوفر أيضا إمكانية خدمات البث المباشرة من كاميرات Ring الذكية وأجراس الأبواب المحيطة بالمنزل عبر شاشة التلفاز، جنباً إلى جنب مع خاصية الربط بين التحكم الصوتي (أليكسا-Alexa) وخدمات التحكم بالتلفاز مثل تغيير مستوى الصوت، وتغيير القنوات، وخدمة البحث ضمن قائمة الفيديو عند الطلب، بالإضافة إلى العديد من الخصائص الأخرى التي توفرها خدمة المساعد الصوتي من أمازون (أليكسا-Alexa)، بما في ذلك تشغيل الموسيقى، وقراءة الأخبار، وضبط أجهزة الوقت، والإنذارات، وغيرها الكثير.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من e&: "تعد خدمة Smart living لدى اتصالات من e&، خطوة هامة ومؤثرة في مجال تطوير الخدمات المنزلية الذكية، وتؤكد التزامنا بتعزيز التجارب الرقمية للأفراد وتزويدهم بأحدث الحلول والخدمات المبتكرة، التي تحدث تغييراً إيجابياً في حياتهم وتعزز من قدراتهم. تمتلك اتصالات من e& استراتيجية طويلة الأمد، كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحقيق نمو مستدام في تقنيات الاتصال الذكي في جميع القطاعات الحيوية، من خلال توظيف أفضل ما تقدمه التكنولوجيا في خدمة المجتمعات".

وعلق د. رافد فطاني المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: “يعكس تعاوننا مع "اتصالات من e&" التزامنا بالابتكار وتصميم التجارب التي تبسط الحياة اليومية، ونتطلع لتحقيق الفائدة لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خدمات أليكسا المنزلية وإمكانياتها الخاصة لأتمتة النشاطات اليومية، حتى يستمتعوا بالراحة التامة في منازلهم".

وتمنح الخدمة إمكانية التحكم المركزي بالأجهزة الذكية عبر استخدام تطبيق واحد على الهاتف المتحرك مُصَمم خصيصاً للتحكم الآمن عن بعد “Smart Living App” ، الذي يوفر عدة مهام أخرى، تتضمن إمكانية إدارتها واختيار الإجراءات الروتينية المفضلة للأعمال المنزلية، وترشيد استهلاك الطاقة والتحكم في منازلهم عن بعد.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى لوحة تحكم "Smart Living dashboard" الفريدة من نوعها لإدارة الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة وعرضها والتحكم بها بسهولة على شاشة التلفاز.

ويستطيع المستخدمين من خلال الخدمة الجديدة التحكم بحلول ترشيد استهلاك الطاقة لأجهزة التكييف من شركة Honeywell Home، والإضاءة الذكية LED Philips Smart، وكذلك حلول أقفال الأبواب الذكية من شركة Yale، مما يعزز من تجربة العملاء الرقمية.

وتساهم الخدمة المتكاملة في تعزيز استراتيجية اتصالات من e& في إثراء تجربة العملاء الرقمية، وإضافة القيمة لها، والحرص على تلبية الاحتياجات اليومية المتزايدة للعملاء عبر تقديم أحدث الحلول الذكية المبتكرة والخدمات الأكثر تطوراً في العالم بأسعار مناسبة مع خطط دفع ميسرة تمتد إلى 36 شهراً، إلى جانب توصيل وتركيب الأجهزة من علامات تجارية معينة، في المنازل مجاناً، بالإضافة إلى توفر خدمة الدعم التقني عند الطلب وخدمة ما بعد البيع. وذلك حرصا من اتصالات من e& على تقديم خدمات موثوقة تتميز بأعلى معايير الجودة والأمان.

وتتوفر خدمة Smart Living للتحكم بأجهزة المنزل للعملاء الجدد والحاليين لخدمة eLife، ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك متاجر البيع لاتصالات من e&، أو تطبيق الهاتف المتحرك، أو الموقع الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال بمراكز خدمة العملاء.

خدمة Smart Living للتحكم بأجهزة المنزل متاحة الآن لجميع عملاء eLife الجدد والحاليين المشتركين مع حزم 3P (خط الهاتف الثابت والإنترنت والتلفاز)، حيث يلزم وجود أجهزة الاستقبال الذكية eLife Smart Living TV boxes التي تعمل مع خدمات أمازون أليكسا (خيارات أجهزة الاستقبال العادية والمتميزة).

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن ممثلة بقطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة "اتصالات من e&" في مقر المجموعة بدولة الإمارات، وشركة "e& إنترناشونال" في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

وتركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة لتمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال.

وتركز "e& الاستثمار" جهودها على استكشاف الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.