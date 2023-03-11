1.31 تريليون درهم ودائع «فوق 20 مليوناً» في البنوك

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالدولة، والبالغة قيمتها 2.222 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، وذلك وفق إحصاءات المصرف المركزي. وأظهرت الإحصاءات، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.31 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بما يعادل 59% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، مسجلة زيادة نسبتها 11.4%، مقارنة بنحو 1.175 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021.