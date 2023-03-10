خالد بن محمد بن زايد يبحث ورئيس «مايكروسوفت» تطوير الشراكات الحالية

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، براد سميث.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تطوير الشراكات الحالية، وتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في أبوظبي من جهة وبين شركة مايكروسوفت العالمية من جهة أخرى؛ إذ تسعى إمارة أبوظبي إلى تعزيز اقتصادها الرقمي، وتبنّي مشروعات التحول الرقمي، في إطار ما توفّره التقنيات الجديدة والمتقدمة من فرص كبيرة ومتنوعة لتطوير حلول رقمية ترتقي بقطاعات الأعمال والخدمات الحكومية.

حضر الاجتماع رئيس دائرة الإسناد الحكومي، أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، ونائب الرئيس لـ«مايكروسوفت العالمية» رئيس «مايكروسوفت» لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سامر أبولطيف، والمدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»، نعيم يزبك.