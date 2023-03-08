أحمد بن سعيد: تتمتع مجموعة الإمارات بشراكة طويلة الأمد مع مايكروسوفت.. ونتطلع إلى المزيد

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، والمجموعة، عبر حساب سموه الرسمي بوقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اجتمعت مع براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، حيث ناقشنا أبرز التطورات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في صناعة الطيران. كما ناقشنا الفرص والإجراءات التي تتخذها الشركتان في مجالي الاستدامة والحد من انبعاثات الكربون.

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "تتمتع مجموعة الإمارات بشراكة طويلة الأمد مع مايكروسوفت، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون لدعم مستقبل السفر والارتقاء بتجربة العملاء من خلال أحدث الحلول والتطبيقات.