إطلاق برنامج «جوائز اصنع في الإمارات»

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «جوائز اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الصناعية الرائدة الأكثر مشاركة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن جوائز «اصنع في الإمارات»، تحتفي بأصحاب الرؤى المتميزة والرواد والمبتكرين الذين يسهمون في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من الشركات الوطنية والأجنبية، تقديراً لمشاركاتهم في دفع حركة التحول الصناعي في الدولة نحو مسار أكثر نمواً وتنافسية وتسلط الضوء على تجاربهم وإسهاماتهم الناجحة.

وبيّنت أن برنامج الجوائز يقوم على فتح باب الترشح لـ10 فئات تندرج تحت تصنيفات رئيسة هي مصانع المستقبل، والمشاركة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة، حيث تتاح المشاركة والترشح لكل المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات ممن يستوفون المعايير المحددة للتقدم للمنافسة على الجوائز.

وتشمل الفئات، جائزة ريادة القيمة الوطنية المضافة، جائزة التميز في القيمة الوطنية المضافة، جائزة أفضل مستوى للتوطين في قطاع الصناعة، جائزة الصناعة المستدامة، جائزة الصناعة الذكية، جائزة التميز في الابتكار،جائزة أفضل شريك استراتيجي في قطاع الصناعة، جائزة معايير الجودة، جائزة أفضل موهبة شابة للعام، وجائزة الرائد الملهم.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل لتوزيع الجوائز ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» السنوي الذي سيقام يومي 31 مايو والأول من يونيو 2023.

• البرنامج يشمل 10 فئات تندرج تحت تصنيفات رئيسة منها مصانع المستقبل، والمشاركة في القيمة الوطنية المضافة.