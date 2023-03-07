إنشاء مصنع جديد في «دبي الصناعية» بـ 200 مليون درهم

أعلنت مجموعة «سيلفر لاين جيت»، المتخصصة في صناعة الحليب والمنتجات ذات الصلة في المنطقة، عن إنشاء مصنع متطور ومستودعات ومكاتب بمساحة 1.37 مليون قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم»، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ومبادرة «اصنع في الإمارات». وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن من المتوقع الانتهاء من تشييد مصنع «سيلفر لاين جيت» بقيمة استثمارية تبلغ 200 مليون درهم في عام 2025.

ويهدف المصنع الجديد إلى تلبية احتياجات المنشآت التجارية والمستهلكين في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإفريقية وجنوب شرق آسيا، باستخدام أحدث التقنيات والآلات والمعدات المتطوّرة لتوفير أكثر من 300 فرصة عمل جديدة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع الصناعي، سعود أبو الشوارب، إن «الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي أولوية استراتيجية ثابتة لدولة الإمارات»، مضيفاً «في ظلّ تزايد عدد الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في مجمعنا للأعمال، تضطلع مدينة دبي الصناعية بدور ريادي في دعم المساعي الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي».

من جانبها، قالت المدير العام لمجموعة «سيلفر لاين جيت»، شيرين سعيد، إن «مدينة دبي الصناعية، توفر البنية التحتية المجهّزة بالكامل لإنشاء مصنع ومركز خدمات لوجستية، يتيح لنا تلبية احتياجات العديد من الأسواق».