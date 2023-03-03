«الاقتصاد»: نستهدف دعم 100 شركة صاعدة ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات

انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال النسخة الثانية من «مؤتمر إنفستوبيا للاستثمار»، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من شخصيات محلية وعالمية من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي قرار ورواد أعمال.

واستقطبت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، شراكات استراتيجية جديدة لدعم أفضل 100 شركة ناشئة، تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل، إذ انضم للمبادرة: الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات، وشركات «مايكروسوفت»، و«كريم»، و«إف تي آي للاستشارات»، في وقت أكدت فيه «الاقتصاد» أنها تستهدف من خلال المبادرة دعم 100 شركة صاعدة ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات خلال السنوات المقبلة.

100 شركة صاعدة

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» تدعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تركز على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، لتعزيز مكانة الإمارات وجهة جاذبة لمشروعات المستقبل، ومركزاً دائماً للإبداع والابتكار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على المعرفة والابتكار، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات «مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «لدينا مبادرة (100 شركة من المستقبل) التي أطلقناها أخيراً بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ونستهدف من خلالها دعم 100 شركة صاعدة ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات خلال السنوات المقبلة». وتابع: «سيكون لمنصة (إنفستوبيا) دور كبير في دعم هذا التوجه الاستشرافي لحكومة دولة الإمارات الهادف إلى تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بها، لاسيما في صناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويعزز تنافسيته عالمياً».

خطوة استباقية

من جانبها، أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» خطوة استباقية تعزز جاهزية الشركات للمستقبل في القطاعات الجديدة، لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حققت تفوقاً اقتصادياً على مدار أكثر من نصف قرن، بفضل رؤية قيادتها الاستباقية.

وكشفت أنه سيتم الإعلان عن القائمة الأولى لـ«100 شركة من المستقبل» في اليوم العالمي للمستقبل الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2023، الذي يتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات.

وتابعت الرومي: «ترسخ (100 شركة من المستقبل) مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في اقتصاد المستقبل، لاستقطاب أفضل المشروعات الريادية والكفاءات العالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة ورؤية (نحن الإمارات 2031) لخلق قصص نجاح في اقتصاد المستقبل، وتصدير شركات الاقتصاد الجديد إلى الأسواق العالمية»، مؤكدة أن الإمارات تمتلك بيئة تشريعية محفزة، وبنية تحتية عصرية.

«إنفستوبيا 2023»

وكانت النسخة الثانية من «مؤتمر إنفستوبيا للاستثمار» انطلقت في أبوظبي أمس، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات»، وبمحاور: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون.

ويتضمن المؤتمر 35 جلسة وطاولة مستديرة، يشارك فيها أكثر من 100 متحدّث لمناقشة موضوعات: تخصيص الأصول، الذكاء الاصطناعي، الأسواق الناشئة، الاستثمار في المشروعات، الأصول الرقمية، التنقل، والتكنولوجيا الحيوية.

النمو الاقتصادي

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في كلمة افتتاحية، إن الإمارات الآن في مرحلة مضاعفة النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة وتدفقات الاستثمارات الصادرة.

وكشف أن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% أدت إلى ارتفاع كبير في إقبال الشركات العالمية على العمل في دولة الإمارات، إذ بلغت 300 ألف شركة، والتي من شأنها أن تحقق عائداً يبلغ 2.2 تريليون درهم.

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك: «يسهم تركيزنا على الاستثمارات المبتكرة في دولة الإمارات في تشكيل القاعدة الاقتصادية، والعمل على إيجاد حلول تهم الجميع، لهذا تستند جميع خططنا وتوجهاتنا في تعزيز مسيرة نمونا على التعاون وتوفير الفرص الملائمة، وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات العالمية».

من جهته، أشاد مؤسس ورئيس منتدى «سولت» العالمي، الشريك الاستراتيجي لـ«إنفستوبيا»، أنتوني سكاراموتشي، بما قامت به دولة الإمارات من عمل وصفه بالـ«رائع» بالاستثمار في الخبرات والكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وجذبها، وذلك بفضل التوازن الذي أحدثته بين إقرار التنظيمات وتمكين الابتكار.

اقتصاد الصقر

في السياق نفسه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، إن إمارة أبوظبي نجحت خلال السنوات الماضية في قيادة رحلة متميزة للتنمية الشاملة، مسترشدةً برؤية القيادة، ومدعومة باستراتيجية التنويع الاقتصادي الطموحة.

وأضاف: «نشهد اليوم العصر الذهبي الذي يتوج هذه الرحلة، فما ترونه في الوقت الحاضر يعكس المفهوم الحقيقي لنمو (اقتصاد الصقر)».

سوق الإعلام

قال المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، محمد جلال الريسي، خلال حلقة نقاشية عن مستقبل الاستثمار في قطاع الإعلام، إن دولة الإمارات أكبر سوق للإعلان الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام في الإمارات نمواً إيجابياً مع امتلاك المناطق الحرة المرتكزة إلى بنية تحتية رقمية متكاملة آمنة ومتطورة، وتشريعات وقوانين داعمة ومرنة، وبيئة استثمارية بمميزات تنافسية.