«دبي للاستثمار» توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركات مصرية وأردنية

وقّعت شركة دبي للاستثمار أربع مذكرات تفاهم في إطار مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أخيراً، في العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن هذه الخطوة شهدت مشاركة كل من «غلوبال فارما»، و«الإمارات لألواح الزجاج المسطح»، الشركتين التابعتين والمملوكتين بالكامل لـ«دبي للاستثمار»، وذلك في إطار التعاون المتبادل على مستوى قطاعي الأدوية والزجاج.

ووقع مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي ورئيس «غلوبال فارما»، محمد سعيد الرقباني، ثلاث مذكرات عن جانب «غلوبال فارما» مع شركات مصرية وأردنية، في حين وقّع رئيس العمليات في «دبي للاستثمار»، أحمد الشارد، مذكرة التفاهم الرابعة عن جانب شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح. وقال الرقباني، إن «شركة دبي للاستثمار تتمتع بمكانة مميزة باعتبارها شريكاً جديراً ومسهماً بارزاً في الاستراتيجية الصناعية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تتزامن هذه الاتفاقيات مع الذكرى السنوية الـ25 لانطلاق (غلوبال فارما)، وتُشكل دلالة واضحة على جهود الشركة والتزامها بتطوير نهج متكامل وطويل الأجل». وأضاف أن «(غلوبال فارما) عملت على صياغة خطة عمل متينة لاستمرارية الأعمال، تهدف من خلالها إلى توفير المعرفة ونقل التكنولوجيا، إلى جانب الفرص الكبيرة المتوافرة، لإطلاق وإنتاج وتسويق خطوط إنتاج تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، تتناسب مع التنوع السكاني وتلبي احتياجاته». وأشار إلى أن «(غلوبال فارما) وقعت شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة (نرهادو إنترناشيونال) المصرية، كما وقعت اتفاقيتين مع شركتين أردنيتين، هما شركة سافي فارما لصناعة الأدوية، وشركة إتقان للصناعات الدوائية».