«مياه وكهرباء الإمارات»: توفير 80% من الطاقة عبر مصادر نظيفة

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن تحقيقها رقماً قياسياً جديداً، يتمثل في توفير أكثر من 80% من إجمالي الطلب على الطاقة، عبر مصادر طاقة متجددة ونظيفة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز، وللمرة الأولى، في 10 فبراير 2023 في تمام الساعة 2:26 ظهراً، بقدرة توليد تبلغ نحو 6.2 غيغاواط من إجمالي الطلب على الطاقة البالغ 7.7 غيغاواط، وذلك عبر مشروعات الطاقة الشمسية التابعة للشركة ومشروعات إنتاج الطاقة النووية.

وذكرت أنها تتطلع بحلول عام 2030 إلى رفع قدرتها الإنتاجية للكهرباء من محطات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى نحو سبعة غيغاواط، وإنتاج أكثر من 90% من المياه باستخدام محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون.