مكتوم بن محمد: حريصون على مواصلة تعزيز قدرات الكوادر البشرية الاستثنائية

كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الفائزين في جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي للعام 2022، حرصاً على تعزيز بيئة عمل تتواءم مع منظومة التميز الحكومي وتسليط الضوء على الجهود المتميزة للعاملين في وزارة المالية لتحقيق الإنجازات الريادية والاستثنائية على المستويين الفردي والمؤسسي.

وعبّر سموه عن فخره بكوكبة من الموظفين المتميزين الذين أسهموا بإنجازاتهم وجهودهم المستمرة في الارتقاء بمنظومة العمل المالي الحكومي وتحقيق الريادة لوزارة المالية ضمن مختلف المبادرات والمشاريع، مؤكداً سموه أهمية الجائزة في تحفيز الموظفين وتمكينهم بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مفاهيم التميز الحكومي.

وقال سموه: «نحن حريصون على مواصلة تعزيز قدرات الكوادر البشرية الاستثنائية لتحقيق إنجازات نوعية، وابتكار أساليب عمل جديدة بتحفيز بيئة تنافسية تدعم تحقيق التميز والريادة».

وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «أشكر موظفي وزارة المالية لجهودهم المخلصة وإنجازاتهم.. فخور بأداء هذه الكوادر المتميزة وواثق من قدرتهم على ترجمة رؤى أصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه، في تحقيق الريادة والاستدامة المالية ورسم مستقبل الإمارات».

مهارات وكفاءات

من جهته، قال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تثمّن وزارة المالية عالياً جهود وعطاء فريقها المتميز الذي تعتز به كونه يمتلك مجموعة متنوعة من المهارات والكفاءات، ويعمل وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للوزارة وتحقيق تطلعات قيادة حكومة دولة الإمارات».

وأضاف: «تأتي جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي من منطلق حرص سموه على تكريم الموظفين أصحاب الإنجازات وتعزيز ثقافة التميز، حيث تسهم الجائزة في بناء بيئة تنافسية تحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم بشكل دائم، وتسليط الضوء على الجهود المتميزة للعاملين في وزارة المالية من خلال تقييم مدى التميز والريادة في أدائهم وإنجازاتهم، وتأكيداً على دعم القيادة للجهود المبذولة لتحقيق النتائج الاستثنائية على المستويين الفردي والمؤسسي، وبما ينسجم مع منظومة التميز الحكومي».

الجائزة

وأطلقت وزارة المالية هذه الجائزة برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، استناداً إلى فئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، لتشمل 10 فئات هي: الإشرافية والتخصصية وسعادة المتعاملين والاتصال الحكومي ووظائف المستقبل والموظف المبتكر، إلى جانب فئة الشباب والجندي المجهول، وجائزة القدوة الحسنة وجائزة خاصة للمشاريع وفرق العمل المتميزة.

وكرّمت الجائزة 10 موظفين على أدائهم المتميز، حيث فاز عن الفئة الإشرافية كل من: فاطمة النقبي، وعزة الجسمي، ومريم الشامسي، فيما فاز عن الفئة التخصصية كل من: خولة الهياس، ومحمد بسيوني، بينما فاز أحمد الشعرات ضمن فئة الموظف المبتكر، وشيخة الحمادي ضمن فئة الشباب.

أما فئة وظائف المستقبل، فكانت من نصيب سليمان قطمش، وفئة الاتصال الحكومي لريم الشحي، وحصل أحمد أبوالحمد على تكريم خاص ضمن فئة الجندي المجهول.

أما المشروعات وفرق العمل، فكانت من نصيب فريق التطبيق الذكي وفريق منصة المشتريات الرقمية.

معايير

من جهة أخرى، ارتكزت جائزة القدوة الحسنة إلى معايير شملت الإنجاز والتأثير، وكانت من نصيب سمية الهاملي، وجائزة التعلُّم والتطور الوظيفي لعزة محمد السويدي، والابتكار لآمنة الشامسي، والمواطنة والإيجابية لطلال الشحي، والروح القيادية لعبدالله الزعابي.

وتتماشى جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي مع جهود الوزارة الحثيثة في تبني أفضل الممارسات في مجال تأصيل ثقافة التميز وتحفيز الموظفين، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة والمرتكزة على الإيمان بأن العنصر البشري هو من أهم عناصر الإنتاج المؤسسي.

نائب حاكم دبي:

• «فخور بكوكبة من الموظفين المتميزين الذين أسهموا بإنجازاتهم وجهودهم المستمرة في الارتقاء بمنظومة العمل المالي الحكومي».