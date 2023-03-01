«مطار آل مكتوم» يتعامل مع 900 ألف مسافر في 2022

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن «مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال)، استقبل أكثر من 900 ألف مسافر خلال العام 2022»، لافتاً إلى أن «حركة المسافرين في المطار تزامنت مع رحلات (يوم المباراة) لنقل مشجعي مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر».

وبين أن «جزءاً كبيراً من حركة الشحن الجوي انتقل إلى مطار آل مكتوم الدولي، بما في ذلك (الإمارات للشحن الجوي)، ذراع (طيران الإمارات) لخدمات الشحن»، لافتاً إلى أن المطار يتعامل مع العديد من المشغلين والشركات الخاصة بالشحن حالياً.

وذكر الجوكر، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن «بيانات المسافرين في مطار دبي الدولي مشجعة للغاية، وهي تدعم توقعاتنا لإجمالي حركة المسافرين خلال العام الجاري 2023 ككل»، مشيراً إلى «مواصلة مطار دبي الدولي، أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، لنموه مع انتعاش حركة السفر الدولي».

وأشار إلى أن «مؤشرات النمو في مطار دبي الدولي طالت أيضاً زيادة شبكة الوجهات العالمية في مختلف الأسواق، فضلاً عن الناقلات الجوية التي رفعت من حجم عملياتها، إضافة إلى شركات طيران جديدة بدأت خدماتها في المطار خلال الفترة الأخيرة».

وأوضح أن المزيد من المسافرين عبر دبي الدولي يختارون المدينة كوجهة نهائية لهم مقارنة بمسافري «الترانزيت»، خصوصاً خلال فترة ما بعد الجائحة، لافتاً إلى أن الناقلات الوطنية لها دور بارز في نمو الحركة مع استئنافها لخدماتها إلى العديد من الوجهات وإطلاقها رحلات جوية إلى محطات دولية جديدة.

وبين أن «توقعاتنا خلال العام الجاري بالنسبة لحركة المسافرين تصل إلى 78 مليون مسافر، مقارنة بـ66 مليوناً تم تسجليها خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن «التوقعات تستند إلى الانتعاش المتواصل لحركة السفر الدولي، وفتح السوق الصينية، إضافة إلى الفعاليات الحيوية والمهمة التي تشهدها الدولة خلال العام 2023، مثل معرض دبي للطيران ومؤتمر (كوب 28)».

وذكر الجوكر، أن «مطار دبي يشهد طوال العام فترات ازدحام، بالتزامن مع مواسم الذروة، ويجري استعدادات مبكرة لضمان انسيابية حركة المرور بالتنسيق مع شركائه الاستراتيجيين»، متوقعاً ارتفاع حركة السفر من وإلى دبي خلال عطلة الربيع المدرسية في نهاية مارس المقبل، فضلاً عن عطلة عيد الفطر.

يشار إلى أن مؤسسة مطارات دبي أكدت أن مطار دبي الدولي شهد أداءً استثنائياً خلال عام 2022، إذ ارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى أكثر من 66 مليون مسافر، بزيادة قدرها 127% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي أسهم في تحقيق رقم قياسي جديد، وتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من العام نفسه، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام، التي بلغت 19 مليوناً و729 ألفاً و155 مسافراً، بزيادة تقدر بـ67% عن أعداد المسافرين خلال الفترة نفسها من عام 2021.