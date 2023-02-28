12.7تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 2022

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 12.7 تريليون درهم خلال العام الماضي 2022، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32.5% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.59 تريليون درهم منفذة خلال العام 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال العام الماضي 2022، بواقع 7.79 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.91 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر ديسمبر على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال 2022 بواقع 1.218 تريليون درهم، ثم نوفمبر 1.186 تريليون درهم، ثم يونيو 1.162 تريليون درهم، ومارس 1.154 تريليون درهم، وأكتوبر 1.08 تريليون درهم، وسبتمبر 1.1 تريليون درهم، وأغسطس 1.06 تريليون درهم ويوليو 1.033 تريليون درهم، و1.08 تريليون درهم أبريل و884.5 مليار درهم مايو، و861.8 مليار درهم فبراير و864.7 مليار درهم يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.225 تريليون درهم موزعة على 21.8 مليون شيك خلال العام الماضي 2022، بزيادة 11.8% بالنسبة للقيمة وبارتفاع 2.52% بالنسبة للعدد مقارنة بالعام 2021.

وحاز شهر يونيو على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة خلال 2022، بواقع 116.6 مليار درهم، ثم مارس 108.03 مليار درهم، ونحو 105.8 مليار درهم في نوفمبر، و103.8 مليار درهم في أكتوبر، و105.9 مليار في سبتمبر و103.6 مليار درهم في أغسطس و101.68 مليار درهم في ديسمبر و97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.6 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل و100.9 مليار درهم في مايو الماضي.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال 2022، وصلت إلى 193.68 مليار درهم، وتضمنت 193.6 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و21.4 مليون درهم بالعملات المعدنية. بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 201.8 مليار درهم العام الماضي، وشملت 201.8 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و50.18 مليون درهم بالعملات المعدنية.