غرفة تجارة دبي تطلق «منصة قطاعات الأعمال»

أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، «منصة قطاعات الأعمال»، وهي مجموعة من الخدمات النوعية المبتكرة التي تهدف إلى تمكين مجموعات ومجالس الأعمال التابعة للغرفة، وتلبية احتياجاتهم بما يدعم نشاطاتهم، ويعزز فاعلية وكفاءة أعمالهم.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود غرف دبي لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لمجموعات ومجالس الأعمال التابعة لها.

متطلبات

وذكرت غرفة تجارة دبي أن إطلاق المنصة يواكب المتطلبات والاحتياجات المتغيرة لمجموعات ومجالس الأعمال، وتعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، إضافة إلى دعم أجندة التحول الرقمي في إمارة دبي على مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

وتضم المنصة مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات التخصصية الاستثنائية التي تجعل من المنصة مرجعاً رئيساً للخدمات المقدمة لمجموعات ومجالس الأعمال، حيث ستسهم المنصة بتوفير الكثير من الوقت والجهد، وتعزز آلية التواصل بين الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله مجموعات ومجالس الأعمال، ما يرسخ دور الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال.

دور حيوي

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، فيصل جمعة بلهول، خلال إطلاق المنصة الجديدة، إن مجموعات ومجالس الأعمال تلعب دوراً حيوياً في دعم نمو اقتصاد دبي والارتقاء بتنافسيته العالمية، لافتاً إلى أن الخدمات الجديدة التي تطلقها تشكل أساساً متيناً لمزيد من الكفاءة والفاعلية والتأثير في آلية وطريقة عمل مجموعات ومجالس الأعمال.

وأكد التزام الغرفة بإطلاق المبادرات التي تعزز من سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وتحسن بيئة الأعمال في الإمارة.

وأضاف بلهول، أن المنصة الرقمية المبتكرة، ستسهم بشكل كبير في إحداث تغير إيجابي في نشاطات مجموعات ومجالس الأعمال، خصوصاً أن الهدف هو رفع عدد مجموعات الأعمال إلى 100 مجموعة عمل تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مؤكداً أن المنصة ستتيح لمجموعات ومجالس الأعمال إمكانية إضافة تعليقاتهم وتوصياتهم إلكترونياً على التشريعات والقوانين والسياسات واللوائح المتاحة على المنصة، ما سيعزز من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ويسرع آلية التواصل بينهم.

خدمات نوعية

وأوضح بلهول، أن منصة قطاعات الأعمال تتضمن عدداً من الخدمات النوعية، تشمل تقديم كل أشكال الدعم الإداري لتنسيق وحجز الاجتماعات والتنسيق بين أعضاء مجالس إدارة مجموعات ومجالس الأعمال والرد على الاستفسارات، كما تحتوي المنصة على مكتبة رقمية لكل التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال. وتتيح المنصة لمجموعات ومجالس الأعمال فرصة تقديم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات بخصوص التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية.

تجربة سهلة

وأشار بلهول، إلى أن المنصة توفر لمستخدميها من ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال تجربة سهلة في الوصول لخدمات الترخيص والتجديد الإلكتروني، ما يوفر الوقت والجهد، ويسهل الإجراءات ويبسطها.

وقال إنها توفر أيضاً مجموعة أدوات متكاملة تتضمن كل الأدّلة الإرشادية التي تحتاجها مجموعات ومجالس الأعمال للتأسيس وإدارة نشاطها بفاعلية. ويمكن لمجموعات ومجالس الأعمال حجز الاجتماعات والقاعات والفعاليات في مقر غرف دبي إلكترونياً ومجاناً.

تفعيل مجموعات الأعمال

قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن غرف دبي تستهدف تشكيل 100 مجموعة عمل مختلفة قبل نهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف أن الهدف من إطلاق منصة قطاعات الأعمال هو تسريع تفعيل مجموعات الأعمال التي يتم إنشاؤها، مشيراً إلى أن المنصة لن تكون الوسيلة الوحيدة للتواصل مع قطاعات الأعمال، لكنها تعد إحدى القنوات الفعالة لتحقيق هذا الهدف.