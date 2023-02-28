قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على الصدارة عربياً

حافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في عام 2021، وذلك وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.

وأوضح تقرير «المركزي» أن قطاع التأمين الإماراتي واصل التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، بحسب إصدارات «سيجما العالمية»، الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.

وحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات الترتيب الـ30 عالمياً من حيث نصيب الفرد من أقساط التأمين، والمرتبة الأولى ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكر تقرير «المركزي» أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في دولة الإمارات وصل إلى 1305 دولارات في عام 2021، منها 1061 دولاراً بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و244 دولاراً بالنسبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وهو أعلى من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين البالغ 874 دولاراً.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حقق الترتيب 46 عالمياً من حيث نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، والترتيب السادس ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إذ بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.8%، منها 2.3% لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و0.5% لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.