مركز جمارك مرفأ ديرة والخور يتعامل مع 13.7 ألف سفينة في 2022

كشفت دائرة جمارك دبي عن تعامل مركز جمارك مرفأ ديرة والخور مع 13 ألفاً و700 سفينة تجارية قادمة ومغادرة خلال عام 2022.

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، حرص «جمارك دبي» على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الأداء في مراكزها الجمركية، مشيداً بجهود المفتشين، ومتابعتهم الميدانية على مدار الساعة، والإسهام في سرعة الإنجاز لعمليات التفتيش الجمركي للسفن الخشبية.

جاء ذلك خلال زيارة مصبح، مساء أول من أمس، لمركز جمارك مرفأ ديرة والخور، حيث اطلع على عدد من المبادرات التطويرية الخاصة بالمفتشين، منها بدلة التفتيش المُبردة التي يرتديها المفتش لخفض درجة الحرارة خلال إجرائه عمليات التفتيش داخل السفن الخشبية، إضافة إلى آليات العمل الجديدة في المركز الهادفة إلى تحقيق سلاسة وانسيابية في العمل مع تبسيط الإجراءات في عمليات التفتيش لزيادة حركة دخول وخروج السفن الخشبية، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الحركة التجارية البحرية في إمارة دبي.

وقال مصبح إن «خور دبي مُنذ القدم له دور حيوي في تعزيز حركة ومرونة التجارة البحرية مع الدول المجاورة، ومدى مساهمته في تنويع الاقتصاد، كونه الشريان البحري التجاري لإمارة دبي، إذ تحرص (جمارك دبي) دائماً على تطوير وتسهيل الحركة التجارية من خلاله، للمحافظة على مكانته باعتباره رمزاً ومعلماً تاريخياً من ناحية، وتعزيز دوره الحالي في حركة التجارة مع الأسواق التقليدية والدول المجاورة من ناحية أخرى».

وأشار إلى تكامل الجهود لتطوير الأداء باستمرار في المراكز الجمركية البحرية، من خلال الارتقاء بمستوى قدرات المفتشين، وتزويدهم بأحدث الأدوات لعمليات التفتيش.