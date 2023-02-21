«طيران الإمارات» تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين

أعلنت «شركة طيران الإمارات» إنشاء مركز جديد متطور لتدريب الطيارين، بكلفة 135 مليون دولار (نحو 495.7 مليون درهم).

وأفادت في بيان، بأن المركز المقرر افتتاحه في مارس 2024، بمساحة تبلغ 63 ألفاً و328 قدماً مربّعة، سيستوعب ستة أجهزة طيران تشبيهي (سميوليتر) بوظائف كاملة لطائرات «إيرباص A350» و«بوينغ 777X» التي ستتسلمها الناقلة في السنوات المقبلة.

تدريب الطيارين

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «سيضمن استثمار 135 مليون دولار أميركي لإنشاء مركز جديد لتدريب الطيارين، استعداد (طيران الإمارات) التام لمباشرة تدريب طياريها قبل استلام الطائرات الجديدة، اعتباراً من عام 2024».

وأضاف سموه: «سنزود المبنى بأحدث أجهزة الطيران التشبيهي المتقدمة تقنياً، لتوفير أفضل تدريب للطيارين، مع استخدام الطاقة الشمسية لخفض استهلاك الطاقة».

تكامل تام

وسيقام المبنى الجديد بجوار منشآت التدريب القائمة التابعة لـ«طيران الإمارات» في دبي، ما يوفر تكاملاً تاماً وقريباً مع جميع مراكز تدريب الطيارين الأخرى.

كما سيستفيد الطيارون المتدربون أيضاً من القدرة على إعداد وتهيئة بيئة قمرة القيادة باستخدام أجهزة مخصصة، كجزء من وحدة التدريب وتحميل البيانات إلى الجهاز التشبيهي ذي الوظائف الكاملة، قبل بدء جلسة التدريب الخاصة بكل منهم.

وصُمّم هذا المفهوم المبتكر والأول من نوعه لتقصير الوقت التحضيري للمتدرب داخل الجهاز، ومساعدته على الحفاظ على التركيز، والاستفادة الكاملة من مدة التدريب.

القدرة على التدريب

ومع إضافة المبنى الجديد إلى مرافق التدريب القائمة التابعة لـ«طيران الإمارات» في دبي، ستوسع الناقلة قدرتها على تدريب الطيارين بنسبة 54% سنوياً. وسيتمتع طيارو الإمارات بقدر أكبر من المرونة لصقل مهاراتهم في الطيران، من خلال 17 جهاز طيران تشبيهياً بوظائف كاملة توفر طاقة استيعابية تزيد على 130 ألف ساعة تدريب سنوياً في جميع المرافق.

وسيبدأ مركز «طيران الإمارات» الجديد تدريب أول دفعة من الطيارين الذين سيقودون طائرات «إيرباص A350» بحلول يونيو 2024، استعداداً لبدء استلام هذا الطراز من الطائرات لاحقاً.

برامج تدريب وتطوير

توفر «طيران الإمارات» للعاملين والمهنيين في مجال الطيران، إضافة إلى مرافق التدريب الحديثة لطاقم قمرة القيادة، مجموعة من برامج التدريب والتطوير ذات المستوى العالمي في مرافقها بدبي، والتي تشمل: أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، وجامعة الإمارات للطيران، ومركز تدريب أطقم «طيران الإمارات»، إضافة إلى العديد من البرامج المخصصة لشرائح مختلفة من العاملين.