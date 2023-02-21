فريق من «ديوا» يجري اختبارات للقمر الاصطناعي «ديوا سات-2»

زار وفد من مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، شركة «نانو أفيونيكس» في ليتوانيا، لمتابعة آخر التطورات في القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات-2» من نوع (6U) الذي تعتزم الهيئة إطلاقه خلال العام الجاري، ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي».

وخلال الزيارة، أجرى الفريق اختبارات فنية متكاملة للقمر الاصطناعي، تشمل الأجهزة والبرمجيات، بما في ذلك الكاميرا عالية الدقة (4.7 أمتار) والتي ستستخدم لمهام مراقبة الأرض، وتستخدم تقنية (MultiScape100 CIS) التي توفر تصويراً مستمراً في سبعة نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يصل إلى 500 كيلومتر.

كما تم اختبار الأجهزة الخاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي)، يهدف إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه، ورفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة». وأضاف: «نستعد لإطلاق القمر الاصطناعي النانوي من نوع (6U) خلال العام الجاري، بعد النجاح الذي حققه القمر الاصطناعي (ديوا سات-1) الذي تم إطلاقه في يناير 2022».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، أطلقت «ديوا سات-1» في يناير 2022، بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس»، على متن صاروخ «فالكون 9»، التابع لشركة «سبيس إكس» من مجمع «كيب كانافيرال» للإطلاق الفضائي (SLC-40) في ولاية فلوريدا الأميركية، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم، تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.