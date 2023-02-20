«مياه وكهرباء الإمارات» ترسي مشروع «المرفأ M2» على «طاقة» و«إنجي»

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، اليوم، عن ترسية مشروع محطة «المرفأ M2»، لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون على الائتلاف الفائز بتطوير المشروع، والذي يضمّ كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة «إنجي»، بحيث ستستحو «طاقة» على النصيب الأكبر من أسهم المشروع وتتولى مهام تشغيل وصيانة المحطة.

وأفادت «مياه وكهرباء الإمارات» في بيان، بأنها وقعت اتفاقية شراء المياه مع كل من «طاقة» و«إنجي».

وستعمل محطة «المرفأ M2» على إنتاج 120 مليون غالون يومياً (حوالي 550 ألف متر مكعب يومياً)، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على الماء لحوالي 210 آلاف منزل في إمارة ابوظبي.

وتعدُّ محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 96% مقارنة بمحطات التحلية الحرارية التقليدية، كما أنها تُسهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه بنسبة تزيد عن 85%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي: «نتطلع إلى هذا التعاون الاستراتيجي مع كل من (طاقة) و(إنجي)، لتطوير ثالث أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون في الدولة».

وأضاف أن «مشروع تطوير محطة (المرفأ M2)، سيسهم في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تسريع مبادرتها الاستراتيجية الرامية إلى فصل عمليات تحلية المياه عن توليد الكهرباء، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

