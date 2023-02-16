25.4 مليار درهم صافي أرباح 6 بنوك مدرجة في «دبي المالي» خلال 2022

سجل صافي أرباح ستة بنوك، مدرجة في سوق دبي المالي، نحو 25.4 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها أكثر من 48.4%، حيث بلغت الأرباح الصافية لتلك البنوك 17.11 مليار درهم في عام 2021.

وارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40%، لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وأحجام المعاملات، ما عزّز الدخل الإجمالي.

وحقق البنك أرباحاً تصل إلى 3.9 مليارات درهم في الربع الأخير من العام الماضي، بارتفاع 94% عن عام 2021.

ودعمت أسعار الفائدة الأعلى وازدياد أحجام المعاملات ارتفاع الدخل الإجمالي في عام 2022 بنسبة 36% إلى 32.5 مليار درهم، ما عزّز الأرباح.

وقفزت الأرباح الصافية لـ«الإمارات الإسلامي» إلى 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو نسبته 51%، مدعوماً بارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في كلفة المخاطر، ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

من جهته، حقق بنك دبي الإسلامي نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.5 مليارات درهم، مقابل 4.4 مليارات في عام 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسة، والإدارة الحكيمة للتكاليف، فضلاً عن استمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

كما نما صافي أرباح بنك المشرق إلى 3.7 مليارات درهم في العام الماضي، بينما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2% إلى 4.4 مليارات درهم، مقارنة بعام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتحسّنت الكفاءة مع بلوغ معدل الكلفة إلى الدخل 40.9% في 2022.

وسجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية بلغت 1.82 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو نسبته 25.8%، مقارنة بعام 2021، مدعوماً بارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 3.812 مليارات درهم بزيادة نسبتها 19.8%، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وتحسّن إيرادات الرسوم والعمولات.

وبلغ صافي أرباح مصرف عجمان للعام الماضي 162.1 مليون درهم، مقارنة بـ116.2 مليون درهم في عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً إيجابياً بمعدل 40% عن قيمة صافي الأرباح خلال عام 2021، مدعوماً بارتفاع الإيرادات المتحققة من الرسوم والعمولات والمصادر الأخرى، لتبلغ 184.8 مليون درهم عند نهاية عام 2022، مقارنة بـ106.0 ملايين درهم لعام 2021 بزيادة بلغت 74%.

البنوك الـ 6

- «الإمارات دبي الوطني» سجل أرباحاً بـ13 مليار درهم.

- أرباح «الإمارات الإسلامي» وصلت إلى 1.24 مليار درهم.

- «دبي الإسلامي» حقق أرباحاً بـ5.5 مليارات درهم.

- أرباح «المشرق» وصلت إلى 3.7 مليارات درهم.

- «دبي التجاري» سجل أرباحاً 1.82 مليار درهم.

- مصرف عجمان حقق 162.1 مليون درهم أرباحاً.