«طاقة» تسجل 8 مليارات درهم دخلاً صافياً في 2022

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن نتائج مالية إيجابية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مؤكدة تحقيق أداء قوي جداً خلال عام 2022.

وكشفت «طاقة» عن تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 50 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7%.

وبلغ صافي الدخل (حصة طاقة) ثمانية مليارات درهم، بزيادة بلغت ملياري درهم، فيما بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليارات درهم.

ولفتت «طاقة» إلى توظيفها استثمارات ضخمة بلغت 4.5 مليارات درهم في عام 2022، لتمويل الاستحواذ على حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومشروع توريد الكهرباء إلى عمليات الإنتاج البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

كما واصلت تحقيق تدفقات نقدية حرّة قوية خلال عام 2022، بلغت قيمتها 13.8 مليار درهم، وإن كانت أقل بنسبة 22.3% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لإنفاقها على صفقة الاستثمار في «مصدر».

إنجازات استراتيجية

ولفتت «طاقة» إلى الإنجازات الاستراتيجية خلال عام 2022، مثل إنجاز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصة في «مصدر»، والإعلان عن استراتيجية «طاقة» الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، والتي تحدّد أهدافاً واضحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والارتقاء الملحوظ في تصنيف مجموعة «طاقة» وفقاً لمؤشرات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

نتائج قياسية

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، محمد حسن السويدي، إن «النتائج المالية القياسية التي حققتها مجموعة (طاقة) خلال عام 2022، تعكس التقدّم الذي تواصل إحرازه حالياً في مسيرتها الطموحة القائمة على اغتنام فرص السوق الجاذبة، والتصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية، وارتقاء درجة تصنيفها وفقاً لأبرز المؤشرات العالمية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، جاسم حسين ثابت، إن «(طاقة) حافظت خلال عام 2022 على توجّهها الاستراتيجي ونجحت في تحقيق أهدافها الرامية لتحقيق النمو، وتلك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة».

توزيعات الأرباح

وبعد إقرار النتائج المالية لعام 2022، اقترح مجلس إدارة مجموعة «طاقة» الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقدية المقرّرة للسنة المالية 2022 بقيمة 3.3 فلوس لكل سهم (3.713 مليارات درهم)، وبذلك، بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لعام 2022 قيمة 5.1 فلوس لكل سهم (5.738 مليارات درهم).