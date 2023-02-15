377.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 377.9 مليون درهم.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن «الشركة حققت أداءً قوياً من حيث نمو الإيرادات، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% ليبلغ 5.13 مليارات درهم، في إنجاز جديد ومهم للشركة».

وأضاف: «تحقق هذا النمو نتيجة ارتفاع أعمال فروع التأمين للشركات بنسبة 38.2%، فضلاً عن استقرار معدلات النمو لفروع تأمين الأفراد، رغم المنافسة الكبيرة والضغوط التي واجهتها الأسعار».

وتابع: «تواصل الأداء القوي في عمليات اكتتاب فروع التأمين للشركات، إذ ارتفعت أرباح الاكتتاب بنسبة 13.8% مقارنة بعام 2021، فيما حافظ أداء فروع التأمين على الأفراد على معدلات مستقرة بعد العودة إلى مستويات ما قبل جائحة (كورونا)، وحققت نتائج قوية لتسهم بذلك بنسبة 34% من صافي إيرادات الاكتتاب للشركة».

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان: «مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات، فإننا سنواصل في (أبوظبي الوطنية للتأمين) الإسهام بدور رئيس في تعزيز جهود الاستدامة لصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أحمد إدريس، إن «الإنجازات المتميزة للشركة على مدار العام، تعكس الأداء القوي لمختلف مؤشرات الأداء الرئيسة، بما في ذلك ارتفاع أرباح فروع التأمين للشركات، وارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة».