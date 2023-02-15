6 بنود مصروفات لا تسترد عنها الضريبة عند بناء مساكن المواطنين

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب ستة بنود من المصروفات المتعلقة ببناء المساكن الجديدة للمواطنين، تعتبر غير مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لبرنامج الاسترداد الضريبي المعمول به.

وأوضحت الهيئة، في إفصاح لها، أن بنود تلك المصروفات، تشمل الأثاث، الأجهزة الكهربائية، تنسيق المواقع مثل الأشجار والعشب والنباتات، بجانب أثاث الحدائق والزخارف والسقائف، وكذلك حمامات السباحة، ومنشآت لعب الأطفال.

يذكر أن طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على بناء مساكن المواطنين، يجب أن يقدم خلال 12 شهراً، من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد. وبحسب «الاتحادية للضرائب»، فإن أي مسكن جديد يعتبر مكتملاً بتاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة، شهادة اكتمال المبنى، أيهما أسبق، أو حسبما تحدده الهيئة على خلاف ذلك.

ووفقاً للهيئة، فإن الكلفة التي يحق للشخص المطالبة برد الضريبة عنها، هي خدمات المقاول، وتشمل خدمات البنائين والمهندسين المعماريين والمهندسين، إضافة إلى أي خدمات مشابهة ضرورية لإنجاز عملية البناء بنجاح، فضلاً عن مواد البناء التي تكون من نوع السلع المستخدمة عادة من قبل مقاولي البناء في المساكن السكنية أو المواقع الخاصة ببناء المسكن.