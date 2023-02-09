مطارات أبوظبي تستقبل 15.9 مليون مسافر في 2022

أعلنت شركة مطارات أبوظبي المشغل للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، عن نتائج حركة المسافرين للعام 2022، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ خلال الفترة من الأول من يناير حتى 31 ديسمبر 2022.

ووفقاً للشركة، فقد بلغ مجموع أعداد المسافرين نحو 15.9 مليون مسافر عبر مطارات: «أبوظبي الدولي»، «العين الدولي»، و«البطين للطيران الخاص»، إضافة إلى مطاري «جزيرة دلما» و«صير بني ياس»، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأكدت «مطارات أبوظبي» أن النتائج الإيجابية لحركة المسافرين التي كُشف عنها على هامش «القمة العالمية للشحن» في أبوظبي، تعكس ما تشهده الشركة من نمو كبير في مجالات رئيسية شملت حركة الرحلات الجوية التي بلغ مجموعها 194 ألفاً و667 رحلة جوية سجلتها مطارات أبوظبي الخمسة خلال عام 2022.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بـ«مطارات أبوظبي»، المهندس جمال سالم الظاهري: «مثلّت 2022 سنة استثنائية عبر كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بحركة المسافرين في أبوظبي، كما كشفت عن الإمكانيات الكبيرة والواعدة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة جاذبة للمسافرين الوافدين إلى الدولة سواء بغرض الترفيه أو الإقامة أو العمل».

وأضاف: «تم ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للمطارات، وحرصنا على مواصلة تقديم أعلى معايير التميز في خدمة المتعاملين والعمليات، فضلاً عن التعاون بصورة وثيقة ومستمرة مع الشركاء، وعقد المزيد من الاتفاقيات مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية».

وتابع الظاهري: «استشرافاً للمستقبل، فإنّ جهودنا مستمرة لرفع سعتنا الاستيعابية بما يسهم في دفع حركة المسافرين بصورة أكبر خلال العام 2023، لا سيما أننا نتوقع تدفق الزوار بأعداداً كبيرة من مختلف أنحاء العالم لحضور أحداث عالمية ضخمة ومرتقبة في الدولة».

وكشفت نتائج الربع الرابع من عام 2022 تحديداً، عن استقبال مطار أبوظبي الدولي أكثر من 4.78 ملايين زائر خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2022، أي ما يعادل الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وشملت رحلات المطار أكثر من 100 وجهة مختلفة تخدمها شبكته المتنامية التي تضم نحو 28 شركة طيران.

وبحسب البيانات، تعتبر الوجهات الخمس الأكثر رواجاً في مطار أبوظبي الدولي خلال العام هي «مطار لندن هيثرو» بـ712 ألفاً و182 مسافراً، ومطار مومباي الدولي بـ639 ألفاً و915 مسافراً، ومطار دلهي الدولي بـ549 ألفاً و277 مسافراً، ثم مطار القاهرة الدولي بـ478 ألفاً و56 مسافراً، ومطار كوتشي الدولي بـ467 ألفاً و990 مسافراً.