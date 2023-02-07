«أبوظبي الإسلامي»: «مجلس المتعاملين» يتيح تواصلاً مباشراً مع كبار مسؤولي المصرف

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استضافته أحدث نسخة من مبادرة «مجلس المتعاملين» لتعزيز الحوار والتواصل بين المتعاملين وكبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف.

وأفاد المصرف بأن المبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتعاملين للتواصل المباشر مع كبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف، وتقديم ملاحظاتهم وتجاربهم، في وقت ينصب فيه التركيز الأساسي للمصرف من خلال هذه المبادرة على تقديم أعلى معايير الرعاية والخدمة للمتعاملين معه باستمرار، مؤكداً أن هذه المبادرة تساعد على التعرف إلى احتياجات المتعاملين المستقبلية، وتحسين تجربتهم بناء على ذلك.

ووفقاً للمصرف، فقد شهدت النسخة الأخيرة من المبادرة استضافة مجموعة مختارة من المتعاملين من شريحة الشركات، لعرض مقترحاتهم والمشاركة في مناقشات فردية مثمرة مع كبار المديرين التنفيذيين في المصرف، ضمن تجربة مباشرة وتفاعلية تطرقت لأحدث المنتجات والخدمات والعمليات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد علي الفهيم: «تأتي هذه المبادرة ضمن إطار جهودنا الرامية لتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين ولتعزيز تواصلنا معهم».