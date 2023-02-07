«دانوب» تطلق وجهة داخلية لمختلف الأنشطة الرياضية

أعلنت مجموعة «دانوب» عن افتتاحها وجهة داخلية لمختلف أنواع الأنشطة الرياضة واللياقة البدنية في دبي، مزوّدة بأحدث التجهيزات.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن «دانوب سبورتس وورلد»، تتميز بقُبتها الضخمة القابلة للنفخ، والتي تمتد على مساحة 200 ألف قدم مربعة، بارتفاع 25 متراً.

وتقع هذه القبة الهوائية في قلب دبي على شارع الشيخ زايد، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع أنحاء المدينة مع أكثر من 150 موقفاً مجانياً للسيارات.

وتشتمل «دانوب سبورتس وورلد» على تسعة ملاعب للبادل تنس، وأربعة ملاعب داخلية للكريكيت، وثمانية ملاعب كاملة التجهيز لتنس الريشة، إضافة إلى ثلاثة ملاعب داخلية لكرة القدم معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فضلاً عن ملاعب داخلية للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي للتنس، علاوة على صالة لتنس الطاولة، وحلبة ملاكمة، وصالة ألعاب رياضية.

ويجري التحكم بدرجة الحرارة داخل القبة الهوائية، بحيث يُتاح للجميع ممارسة ألعابهم الرياضية المفضّلة، أياً تكن الظروف الجوية الخارجية.

وقال المدير الإداري لمجموعة «دانوب»، عادل ساجان: «يسعدنا جداً أن نوفر من خلال (دانوب سبورتس وورلد) لجميع أبناء دولة الإمارات والمقيمين العديد من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية تحت سقف واحد». وأضاف: «لطالما أولت مجموعة (دانوب) أهميةً كبرى للصحة واللياقة والرياضة في الحياة اليومية من خلال تنظيمها أحداثاً رياضية سنوية، وجلسات يوغا للموظفين فيها، بما يعكس التزامنا بالاستثمار في نشر مفاهيم الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية في المجتمع».