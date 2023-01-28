أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.7 مليار درهم

ارتفعت السيولة المتداولة في أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 25.5% إلى 1.77 مليار درهم من مستوى 1.41 مليار درهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و267.99 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 335.28 مليون سهم عبر أكثر من 20.81 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.84% إلى 3329.19 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 2.68% إلى 9661.21 نقطة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «بي دي سويس»، دانيال تقي الدين، إن أسواق الأسهم تأثرت بتقارير الأرباح المحلية والعالمية، متوقعاً صعودها مع إعلان شركات عن أرباح قوية.