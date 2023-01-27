شراكة بين «الاقتصاد» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» لدعم ريادة الأعمال

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن دعم وزارة الاقتصاد لبرنامج «رامب-آب» Ramp-Up التابع لها، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك تحت مظلة مشروع «موطن ريادة الأعمال». وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، إن الوزارة مستمرة في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع في الدولة، وذلك من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع مستهدفات ومشاريع الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف أن الشراكة الجديدة مع «الإمارات العالمية للألمنيوم» ستسهم في توفير مزيد من الفرص والممكنات للمبتكرين والمبدعين في الدولة، وتدعم أفكارهم ومشروعاتهم الإبداعية عبر برنامج «رامب-آب».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خالد عيسى بوحميد: «نهدف من خلال برنامج (رامب-آب) إلى دعم رواد الأعمال الذين ستسهم أعمالهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق النمو على مستوى الدولة». وأضاف: «نفتخر بشراكتنا مع وزارة الاقتصاد في هذا البرنامج، حيث سنعمل معاً على دعم رواد الأعمال، وتعزيز انضمام المزيد منهم، ما سيعود بالفائدة على أنفسهم وعلى الاقتصاد الوطني».