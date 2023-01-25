تشريعات جديدة مرتقبة لأمن "الحوسبة السحابية" و"إنترنت الأشياء"

قال رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، إن هناك تشريعين جديدين يتعلقان بأمن الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، من المتوقع إصدارهما قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف الكويتي في تصريحات صحافية على هامش "قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال 2023" التي عقدت في دبي اليوم الأربعاء، أن هناك حرصا دائما على أن تكون عمليات التحول الرقمي في مختلف القطاعات آمنة وبعيدة عن التهديدات الإلكترونية.

وأشار إلى أن العديد من الجهات في حكومة الإمارات لديها مراكز لرصد التهديدات السيبرانية ومتابعة التهديدات.

وأفاد الكويتي، بأن التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني على المستوى العالمي باتت معقدة جدا وتعتمد على تقنيات متطورة، أبرزها الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن الجهات المعنية لابد أن تستبق تلك التهديدات وتوقف محاولات اختراق خصوصية البيانات.

وأكد أن مجلس الأمن السيبراني يتابع امتثال الجهات المختلفة والتزامها، لاسيما وأن التحول الرقمي يجب أن يكون أمناً من أي تهديدات، فيما يتم العمل عن كثب وبصورة استباقية على حماية البيانات وصد الهجمات عبر التكامل بين جميع أجهزة الدولة والشركاء.

وقال الكويتي إنه من المهم العمل بشكل مستمر على تدريب الكفاءات البشرية لتعزيز وتأمين التحول الرقمي من الهجمات السيبرانية، إضافة إلى رفع الوعي تجاه الامتثال مع المعايير العالمية لمنظومة الأمن السيبراني.