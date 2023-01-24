«ليف لاكس».. مشروع ذكي بتصميم من المهندس «أتكينز»

بدأ مشروع «ليف لاكس» السكني، الذي تنفذه «شركة ليف للتطوير العقاري»، كإضافة جديدة لعمليات الإنشاء والتطوير العقاري الفاخر في دبي، والذي من المقرر تسليمه بحلول الربع الثالث من عام 2026.

تم تصميم طوابق المشروع، الذي سيقام في «مرسى دبي»، من قبل المهندس المعماري الشهير «أتكينز» الذي أسهم في تصميم «برج العرب»، و«دبي أوبرا»، ومرسى العرب.

يتضمّن «ليف لاكس» 74 طابقاً راقياً مجهّزاً بأحدث الوسائل المعمارية الفريدة، وسيوفر للمقيمين معيشة راقية بأحدث الوسائل الذكية والمريحة مع إطلالات استثنائية على الواجهة البحرية.

كما سيتضمن المشروع شققاً متنوعة وفاخرة بغرفة، وغرفتين، وثلاث وأربع غرف نوم، إضافة إلى شقق «دوبلكس»، وسيوفر مرافق متنوعة تصل مساحتها إلى 27 ألف قدم مربعة، بما في ذلك حمام سباحة يصل طوله إلى 27 متراً، وملعب غولف، وقاعات مؤتمرات مختلفة، وسينما في الهواء الطلق.

يعمل المشروع على تشكيل أحدث التقنيات الحديثة والذكية في كل الوحدات السكنية، ما يسمح بإضاءة قابلة للبرمجة، والتحكم في أجهزة تكييف الهواء عبر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول. كما يمكن لمشتري العقار تجهيزه حسب الطلب.