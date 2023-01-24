أسواق الأسهم المحلية تستقطب 1.3 مليار درهم سيولة

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، أمس، سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و206.4 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 278.4 مليون سهم عبر أكثر من 14.7 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق دبي إلى 3349.95 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى 10095.85 نقطة، فيما سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام 10158.86 نقطة.